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華社多個提前投票站 請留意開放時間

記者顏潔恩／紐約報導
本月24日(今)起至11月1日則為紐約的提前投票周，在布碌崙設有27個提前投票站，其中多個設於華社。(本報檔案照)
本月24日(今)起至11月1日則為紐約的提前投票周，在布碌崙設有27個提前投票站，其中多個設於華社。(本報檔案照)

大選將於11月3日投票，紐約州24(今)日起至11月1日提前投票，選舉局提醒，為確保公眾在外出投票時獲得健康保障，除投票站工作人員將戴好口罩外，他們也會分發給需要的選民；屆時他們會在現場維持秩序，提醒選民保持六呎社交距離，並定時消毒投票機，選民投完票之後可將使用的筆帶走。

選舉局表示，所有投票站的開放時間因日期有所差異，本月24日和25日從早上10時至下午4時、26日早上7時至下午3時、27日和28日中午12時至晚8時、29日早上10時至晚6時、30日早上7時至下午3時、31日和11月1日早上10時至下午4時。

根據消息，選舉局在全市設有超過百個地點，在布碌崙(布魯克林)設有27個提前投票站，其中多個設於華社，包括20大道5800號羅斯福高中(FDR High School)、日落公園59街552號Our Lady of Perpetual Help教堂、貝瑞吉Shore路8301號福漢密爾頓中學(Fort Hamilton High School)、康尼島Surf大道2315號Carey Gardens社區中心等；華裔選民可通過網站查詢最近的地點，選舉局也提醒民眾投票時一定要做好必要防疫措施。

紐約市從今日起展開為期九天的提前投票，考量到今年總統大選有更多選民踴躍參與投票，在選舉日當天出現人潮擁擠的情況，對新冠肺炎疫情可能帶來難題；因此不少選民想把握提前投票，才不會屆時要排很長的隊伍，行使自己的公民義務。

需要尋找投票地點的民眾可上網瀏覽findmypollsite.vote.nyc、對投票有疑問者則可查詢www.vote.org。

投票 紐約市 日落公園

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