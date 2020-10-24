大選首次…紐約選民今起可提前投票

提前投票24日啟動直至11月1日，每天各站點關門時間不同需提前查詢。（本報檔案照）

紐約州 24日(周六)起開始提前投票 ，將持續至11月1日(周日)，這是紐約選民首次可在總統選舉提前投票，紐約市 選民需要到指定投票點投票，但各投票點每天的開始和關閉時間不同；所有登記選民都可在提前投票點投票，已經收到不在籍選票(absentee ballot)的選民可將選票送到提前投票站點的不在籍選票投遞箱，不需要排隊等候。

紐約州提前投票在去年選舉改革後簽署成法，但在過去一年的選舉中選民使用並不普遍，州內各郡投票站數量不同，但每個郡都有至少一個站點，選民可登錄https://voterlookup.elections.ny.gov/查詢具體站點信息。

除紐約市選民需到指定投票點外，州內其他郡選民可在郡內任何提前投票點投票；在投票站內，選民必須全程配戴口罩，遵循地板上標記，確保維持社交距離，工作人員也會不斷對投票機進行消毒，選民會收到一隻筆，用來在電子投票薄上簽名，及在選票上做標記，投票後可以留作紀念品保存。

紐約州9月初選時提前投票比率只有6.7%，遠低於全國平均水平，不過預計這次大選的提前投票人數會增加；與其他州相比，紐約州提前投票開始時間也更晚，加州和維州在大選前29天和45天就已經啟動提前投票。

目前，全國已有超過5100萬名選民通過提前投票投出選票，專家預計最終該數字會達到1億5000人。

今年選民可通過申請不在籍選票投票、提前投票或在大選日當天前往投票站投票，對於未申請不在籍選票的選民，提前投票是避開大選日投票人潮的好方式。

不過雖然提前投票啟動，選民仍可在27日前通過網路、傳真和郵寄申請申請不在籍選票，親自領取則不能晚於11月2日，選民要不晚於11月3日寄出選票或把選票送至選舉委員會或投票站，收到不在籍選票的選民也將選票送至提前投票點的不在籍選票投遞箱。

更多紐約州提前投票和不在籍投票信息可登錄網頁https://www.ny.gov/early-voting-and-absentee-voting-mail-or-dropbox查詢。