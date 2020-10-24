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州勞工廳：紐約市53萬人失業 每7人有1人待業

記者張晨／紐約報導
紐約市每七人當中就有一人處於失業狀態。(Getty Images)
紐約市每七人當中就有一人處於失業狀態。(Getty Images)

根據紐約州勞工廳(NYS Department of Labor)近日發布的數據顯示，紐約市9月份失業率14%，也就是說每七個紐約人中就有一人待業在家，總失業人數達53萬8694；疫情爆發六個月後，仍有超過50萬紐約人失業，這一數字雖逐月下降，但就私營企業來說，仍比其他各州恢復更慢。

統計數據顯示，紐約市9月的失業率比2019年同期高出近11個百分點，去年9月紐約市的失業率僅為3.4%；不過，與今年8月相比，9月的失業率略有改善， 8月有63萬8767人失業，占總人口約16%；而疫情對經濟最嚴重的影響發生在6月，當時紐約市失業率高達20%，有81萬177人失業。

該報告指出，從長遠角度看，紐約州的失業率從8月份的12.5%降至9月份的9.7%，這是一個明顯的進步；公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)分析師麥馬洪(E.J. McMahon)指出，紐約州的失業率逐月下降2.8百分點，這是一個積極的恢復信號，也是全國改善失業率第二佳的州，僅次於新澤西州上個月的4.4個百分點。

不過，麥馬洪也表示，雖然紐約州9月份的失業率為9.7%，但仍高於全國7.9%的平均失業率，在全美各州中高居第六，也較紐約州2019年的失業率高出5.8個百分點；紐約要從疫情引發的經濟衰退跳脫出來，可能是一個漫長的過程；他指出，紐約的工作職位崗位比2019年9月減少了100萬個。

他在檢視了聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據之後發現，「在疫情爆發七個月中，全美各州的正常商業和生活都受到影響，但紐約州私營企業的就業狀況仍比其他州恢復得慢。」

紐約州 疫情 紐約市

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