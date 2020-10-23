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被指「無政府」扣120億補助 紐約告聯邦

記者金春香／紐約報導
市府宣布啟動心理健康新計畫，為市內公校學生提供心裡輔導人員，更好地回應學生心理健康方面的需求。（市長辦公室提供）
市府宣布啟動心理健康新計畫，為市內公校學生提供心裡輔導人員，更好地回應學生心理健康方面的需求。（市長辦公室提供）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)和第一夫人麥克雷(Chirlane McCray)22日宣布啟動心理健康新計畫，為市公校學生提供心理輔導人員，更好地回應學生心理健康方面的需求。

白思豪表示，紐約市公校開課以來師生都面臨諸多挑戰，有多所位於疫情紅區的公校被迫關閉後，將於下周再次重開，打亂很多低年級學生的學習生活。

該計畫首批心理輔導人員將為受疫情打擊最嚴重社區內350所學校的學生提供服務，每人最多負責五所學校的學生；另外有26所學校可直接聯繫市公立醫院系統心理健康診所，讓需要幫助的學生獲取服務。

市府兩個月前已成立「學校橋樑」(Bridge to School)計畫，為學生提供心理健康課程，幫助他們緩解由疫情和其他原因造成的精神壓力。

紐約市抗疫經費緊張，川普政府上月卻將紐約等城市等納入「無政府主義司法管轄區」名單，並計畫以此為由不撥給聯邦補助；紐約市府22日與西雅圖和波特蘭市在西雅圖聯邦地方法院就此共同提告川普政府。

白思豪表示，聯邦已採取行動扣押紐約等城市的補助，紐約市將損失120多億元資金；他指出，川普政府在新冠疫情爆發後，一直試圖切斷紐約市獲得聯邦醫療健保等資金，這完全出於政治目的，置紐約民眾安危於不顧。

市府法律顧問約翰遜(Jim Johnson)表示，「無政府主義轄區」毫無法律和事實依據，卻用此來決定誰能得到聯邦資金，因此市府必須在法院提出訴訟，要求法院撤掉包括紐約在內的多個城市「無政府主義司法管轄區」的標籤，並阻止聯邦以此為藉口剝奪紐約市應得的資金補助。

白思豪22日還宣布為全市可負擔住房計畫撥款4億6600萬元，保證本財年撥款將超過14億元，致力於在2026年前建立和保存30萬套可負擔住房。

紐約市府22日與西雅圖和波特蘭市在西雅圖聯邦地方法院共同提訴川普政府，拒絕聯邦將...
紐約市府22日與西雅圖和波特蘭市在西雅圖聯邦地方法院共同提訴川普政府，拒絕聯邦將紐約等城市納入「無政府主義司法管轄區」為由剝奪補助款。（市長辦公室提供）

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