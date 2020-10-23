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葛謨估秋冬疫情持續局部反彈

記者和釗宇／紐約報導
州長葛謨表示，要求新、賓、康三州居民隔離並不現實，但州府決定在與賓州交界的疫情熱點區設立快速病毒檢測站。(美聯社)
州長葛謨表示，要求新、賓、康三州居民隔離並不現實，但州府決定在與賓州交界的疫情熱點區設立快速病毒檢測站。(美聯社)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)22日表示，儘管全州新冠疫情已有所好轉，但位於賓州交界地區的部分郡又出現反彈，他預計秋冬季節仍會不斷出現疫情局部反彈；此外，最新民調顯示，超過七成的紐約市民眾認可葛謨的防疫舉措。

州府數據顯示，全州21日的新冠病毒檢測陽性率為1.2%，比前日的1.42%有所下降；聚集疫情區(紅區)陽性率為3.2%，若不計入紅區，其他地區的陽性率僅為0.96%。

儘管整體疫情有所好轉，但葛謨表示，由於賓州疫情反彈，紐約州西部臨近賓州的布隆郡(Broome County)、迪歐佳郡(Tioga county)也出現反彈，兩郡的陽性率已分別升至4%和6.4%；州府已在兩州邊界附近設立一處快速病毒檢測點。

葛謨表示，預計小範圍疫情在秋冬季節將會不斷出現，而且一兩次不遵守防疫規定的大規模聚集活動，就有可能導致疫情爆發；他說，州府的策略是在疫情反彈區域擴大檢測，只要能夠確保追蹤密切接觸者，就能將感染病例盡快隔離，遏制疫情蔓延；他表示，這一策略已經在部分疫情反彈地區起到作用，州府已放鬆皇后區部分地區的疫情防控措施。

新州、康州和賓州過去七天疫情數字達到疫情高風險州門檻，但葛謨此前表示，要求這三州居民隔離並不現實，州府已呼籲三州非必要行業員工不要跨州出行。

關於新冠疫苗，葛謨暗批紐約市長白思豪(Bill de Blasio)日前公布的紐約市疫苗接種計畫，他表示，疫苗分配和注射政策的決定權在州府，地方政府無權制定各自的計畫。

此外，Spectrum News-IPSOS日前公布的最新民調顯示，紐約市有73%民眾認可葛謨的疫情應對措施；對此葛謨表示，是紐約市民的「聰明」和「堅韌」才讓抗疫取得成功，「我認為能夠取得這樣的公眾支持，因為公眾在防疫措施實施之前，本來就認可這些措施，包括戴口罩、禁止大規模聚集以及關閉非必要行業。」

然而，儘管州府抗疫有方，仍有70%的市民認為，至少還需六個月才能讓生活回歸正軌，有24%的民眾表示看不到紐約市的未來；相比葛謨的高支持率，只有52%的市民認可白思豪的疫情應對。

全州疫情已經好轉，但葛謨預計疫情局部反彈在秋冬季節將會不斷出現。（市長辦公室提供...
全州疫情已經好轉，但葛謨預計疫情局部反彈在秋冬季節將會不斷出現。（市長辦公室提供）
民調顯示，超過七成的紐約市民眾認可葛謨的防疫舉措。（州長辦公室提供）
民調顯示，超過七成的紐約市民眾認可葛謨的防疫舉措。（州長辦公室提供）
州長葛謨表示，要求新、賓、康三州居民隔離並不現實，但州府決定在與賓州交界的疫情熱...
州長葛謨表示，要求新、賓、康三州居民隔離並不現實，但州府決定在與賓州交界的疫情熱點區設立快速病毒檢測站。(美聯社)

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