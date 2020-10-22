怕趕客…華埠99%餐館 不收疫情恢復費

華埠商業改進區21日舉行記者會，表示根據調查，全商改區300間餐館中，多達99%的業者都不願向顧客收取「疫情恢復費」。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠 商業改進區21日召開記者會表示，根據調查商改區 中的300間餐館，高達99%的業者不願向顧客收取「疫情 恢復費」(COVID-19 Recovery Charge)，鼓勵民眾到華埠消費，享用物美價廉的美食。

(影音：記者顏嘉瑩)

市議會上月通過立法，允許餐館業者對堂食顧客加收最多10%的「疫情恢復費」，以補貼餐館在疫情間的租金、水電、人工等費用，外賣則不能加收疫情恢復費。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，商改區在本月15日針對300間餐館調查，僅有一家餐館表示若生意無法撐下去，才會「考慮」向顧客收取10%費用，其餘的餐館業主均明確表示不加收。

陳作舟強調，疫情恢復費是能夠幫助餐館的好方法，但是華埠商家擔心加收疫情恢復費恐將顧客趕走，在沒有遊客、周邊上班族的消費下，現階段華埠最需要的就是人流，食客到餐館用餐，也可帶動整個商圈，進而為零售、美容等其他商家帶來效益。

巴士打街(Baxter St.)潮州波記餐館經理吳志煒說，該餐館近日才重開，一周營業幾天，生意仍相當困難，但是少收疫情恢復費，能夠鼓勵更多人到華埠消費，幫助小商家、振興經濟，且該餐館生意主要靠朋友、鄰居支持，不願再多收費用。

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)說，全市所有餐館業者都在掙扎，華埠社區的挑戰更嚴峻，但商家仍不願加收費用，顯示華埠社區的友善，以及餐館渴望吸引人流回來；他表示，目前州、市多位民選官員也在推動「新冠小商家復甦合約法案」(COVID-19 Small Business Recovery Lease Act)，向那些受到疫情影響的小企業業主及建物所有者提供救濟，目前提案官員仍正在與業主、商家和銀行討論細節。

該法案由卡范納、州眾議員牛毓琳、市議員蘭德(Brad Lander)和包爾斯(Keith Powers)等人提出，允許紐約市制定地方法，鼓勵商業房東與租戶重新簽約，包括減少租金等以因應疫情後的變化，而這些重新簽署「復甦合約」的商業房東，則可享有不動產稅(real property taxes)減免的優惠。