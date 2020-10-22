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接種新冠疫苗 紐約將4步走 一線、易感人群優先

記者和釗宇／紐約報導
紐約市將為一線防疫人員和所有易感人群首先接種新冠疫苗。（美聯社）
紐約市將為一線防疫人員和所有易感人群首先接種新冠疫苗。（美聯社）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)21日表示，根據州府日前公布的新冠疫苗接種計畫草案，市府已經制定疫苗接種計畫，第一階段將首先為一線防疫人員和所有易感人群接種；但他也表示，按照目前情況預計，疫苗大規模接種到明年初之前依然無法實現，當務之急仍是通過擴大檢測來預防疫情

白思豪說，儘管目前有關疫苗的信息較為混亂，但可以確定的是疫苗推出伊始的供應量有限，最早可能在11月就可接種，因此市府第一階段決定優先為醫護人員、一線必要行業員工和易感染人群接種；市府正在使用全市免疫名錄(Citywide Immunization Registry)對所有擬提供疫苗接種服務的醫療機構進行註冊，目前已有超過2500家醫療機構在名錄內，市府已開始人員培訓。

第二階段預計最早於2021年初開始，市府將與各醫療機構合作，增加疫苗購買量和儲存能力，輪流為普通市民接種；市府還將追蹤接種者後續情況，監控疫苗是否存在不良反應，研究疫苗的有效性。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)則表示，從天花到流感，紐約市已有數十年成功開展疫苗接種的經驗，這次新冠疫苗將借鑒流感疫苗的分配和宣傳經驗，相信能夠平穩推動；他說，市府將採取四步驟，首先確認疫苗的有效性，然後招募並培訓醫護人員，建立疫苗接種數據庫，最後規畫疫苗分發和儲存計畫。

但白思豪也表示，根據目前情況預計，疫苗大規模接種到明年初之前依然無法實現，因此當務之急仍然是通過擴大檢測來預防疫情；他說，自9月30日以來，市府已經在疫情反彈區域進行了超過2萬3000次檢測，有效摸清了疫情反彈情況，目前疫情已經好轉。

目前波士頓公校已經因為疫情反彈而確定全部遠程教學，對此白思豪表示，紐約市有信心在本學年將實體教學繼續下去；他說，目前公校的各項檢測數據都不錯，沒有發現大規模疫情；在全市1400所公校中，只有五所學校需要關閉14天，整體看來絕大部分師生都能遵守防疫規定，效果不錯。

此外，萬聖節即將來臨，白思豪提醒市民疫情仍未結束，呼籲兒童討糖應在戶外進行，尤其不應在公寓樓內進行；同時，兒童應該準備一個筐用來接糖，避免用手接，按門鈴後應退後到距門六呎以外；他還提醒市民，萬聖節裝束無法有效抵禦新冠病毒，討糖時仍應戴口罩，同時也要帶上洗手液勤洗手。

白思豪呼籲萬聖節討糖活動應在戶外進行，並採取防護措施。（市長辦公室提供）
白思豪呼籲萬聖節討糖活動應在戶外進行，並採取防護措施。（市長辦公室提供）

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