皇后區疫情「轉黃」 公校下周重開

葛謨更新疫情3級地圖後，皇后區紅區變黃區，公校下周一可重開，布碌崙南部紅區仍在。（州長辦公室提供）

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)21日宣布，紐約市皇后區內的紅色聚集區(Cluster zone)和橙色警戒區(Warning zone)降為黃色預防區(Precautionary zone)，公校和非必要行業可重開；布碌崙(布魯克林)的橙色區降為黃色區，但紅色區仍維持並繼續加強防疫措施，洛克蘭郡(Rockland)和橘郡(Orange)內的紅區和黃區範圍也仍保持不變。

市教育局表示，從紅區和橙區進入黃區的此前關閉的公校，將於下周一(26日)重開。

州內疫情 反彈地區，在加強執法力度和關閉非必要行業後疫情數字出現好轉；根據州府數字，州內主要疫情熱點地區過去七天的平均病毒檢測 陽性率為4.5%，與9月最後一周的7.9%相比顯著下降；因此，至22日已實施兩周防疫限制後，布魯克林南區的橙區降為黃區，但紅區範圍不變；皇后區秋園(Kew Garden)、森林小丘(Forest Hill)及遠洛克威(Far Rockaway)的紅區和橙區降為黃區之後，皇后區將不再有紅區。

州府規定，黃區內學校可在保證每周強制病毒檢測下，於下周一重開；非必要商業於22日重開，宗教場所客容量限制在50%，集會不能超過25人，室內和室外用餐每桌人數最多四人。

葛謨表示，十天後將重新評估疫情地圖，並公布疫情熱點區重新開放的基準：紅區須保證連續十天病毒檢測陽性率低於3%，人口密度較低的紅區則需要保證連續十天陽性率低於4%；橙區須連續十天陽性率低於2%，人口密度較低的黃區須低於3%；黃區則要保證連續十天陽性率低於1.5%，人口密度較低社區則要低於2%。

葛謨指出，過去一段時間，州內近20%確診病例來自僅占州總人口2.8%的疫情紅區，9月初開始州內住院病例有70%來自紅區；葛謨說，接下來州府會繼續採取以微型集群為單位目標嚴格執法，日前發現與賓州鄰近的Steuben郡和Chemung郡出現新的微型集群，州府將集中精力加強這些區檢測工作。

20日紐約州疫情熱點地區新冠病毒檢測的陽性率為6.61%，全州單日陽性率為1.42%；根據約翰霍普金斯大學21日數據，紐約州平均七天的病毒檢測陽性率為1.16%，為全美第三低。