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華裔警探劉文健遺孀 怪政客、激進分子謊言害死丈夫

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市探員工會21日在推特上釋出一條宣傳影片，華裔警探劉文健遺孀陳佩霞提及五年多前丈夫執勤時遇害的事蹟。(取自推特)
紐約市探員工會21日在推特上釋出一條宣傳影片，華裔警探劉文健遺孀陳佩霞提及五年多前丈夫執勤時遇害的事蹟。(取自推特)

紐約市探員工會(New York City Detectives Endowment Association)21日在推特上釋出一條宣傳影片，已故華裔警探劉文健的遺孀陳佩霞提及五年多前丈夫執勤時遭槍殺，她表示，「所有警察值得我們的尊重」，指行凶的槍手正是聽信政客、激進分子的謊言，而對警察產生敵意，冷血殺害了劉文健和搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)。

2014年12月20日下午2時47分，時年32歲的劉文健與拉莫斯在布碌崙(布魯克林)Myrtle大道交Tompkins大道政府樓前坐在車內執勤，遭槍手行刑式開槍爆頭殉職；劉文健是家中獨子，遇害時新婚不到三個月。

陳佩霞在影片的一開始便敘訴夫妻兩人的相遇過程，表示雙方父母都為更好的生活舉家遷移來美，有著相似的移民經歷；她將丈夫之死歸咎於政客和激進派的不當言論，槍手因聽信了他們的話而認為警察是邪惡的。

據悉，槍手在謀殺兩人前曾在社交媒體上寫道，「他拿走我們的一條性命，我們將取走他們的兩條生命」，並配圖一張銀色手槍照片。

「那個憎恨警察的男人帶著一個要殺死警察的目的，從賓州來到紐約市，尋找作案時機和對象」，陳佩霞說，2014年12月20日，劉文健和拉莫斯坐在車內遭到槍擊，「僅僅只是因為他們穿著市警的藍色制服，沒有其他原因。」

陳佩霞接著力挺警察表示，紐約市警的成員是最富有同情心、關懷和付出的人，「值得所有人的尊重」。

當在醫院見劉文健最後一面時，陳佩霞詢問是否有任何方式可以取得丈夫的精子，在醫生幫助下留下劉文健的精子，並在2016年成功受孕，於2017年7月24日生下女兒；她說，「通過現代科學的奇蹟，我最終產下一女，這是我和我丈夫一直都想要的」。

劉文健。(本報檔案照)
劉文健。(本報檔案照)

警察 紐約市 布碌崙

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