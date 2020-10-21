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MTA推實時地鐵路線圖 助乘客出行前快速規畫路線

記者張晨／紐約報導
大都會運輸署(MTA)20日宣布推出一款新的在線「實時」地鐵地圖。(MTA提供)
大都會運輸署(MTA)20日宣布推出一款新的在線「實時」地鐵地圖。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)20日宣布推出一款新的在線「實時」地鐵地圖，乘客可以實時看到地鐵系統中列車的位置，並根據服務變化及時調整線路。  

市捷運局(New York City Transit)代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)表示，乘車人不用再為閱讀站內複雜的標識而苦惱，可在出行前在手機上選擇最佳的路線。

 

在地圖中乘客們除了可以看到代表火車移動的灰色矩形外，還可以看到服務變更，例如E線列車改道在F線運行，就像往常一樣，這張地圖將會實時顯示出來；還可以在工作日、工作日晚上和周末地圖之間自由切換，以便提前計畫行程。

芬伯格表示，大多紐約客都有在周末時因路線變更而坐錯或坐過站的經歷；早上登上地鐵，坐下來讀書看報玩手機，再一抬頭時就突然會發現所處的車站和要去的地方的完全不一樣，「但是現在，這種事不會再發生了。」她說

 

心理學博士伯扎夫(Arline Bronzaft)幫助創建並測試了這一地圖，他認為MTA的這一進步綜合了與之前完全不同的信息。  

 

「這個地圖最大的好處是，它將實際的地鐵站與你是否能在特定時間趕上特定的列車相結合，這一直是個問題，在老式的地圖中，乘客必須查看大量的信息才能獲得最佳路線。」

 

不過他表示，對一些乘客來說，新版地圖可能技術含量太高，對於一些長者或沒有條件使用智能手機的人可能存在障礙。

「我不知道MTA有沒有考慮過那些不懂電腦，也不懂這些科技產物的人，但是無論如何，都建議大家都可以一試。」伯扎夫說。

民眾可以通過登錄網站 https://map.mta.info/ 找到該地圖，或在手機程序MyMTA中找到。

地鐵站 手機 MTA

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