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提前投票24日開始 「踴躍參加」

記者和釗宇／紐約報導
提前投票將於24日(周六)至11月1日舉行。（記者和釗宇／攝影）
提前投票將於24日(周六)至11月1日舉行。（記者和釗宇／攝影）

距離11月3日的大選僅剩兩周，紐約市白思豪(Bill de Blasio)20日提醒市民，提前投票將於24日(周六)開始，持續至11月1日，他呼籲市民踴躍參加；市府也將與CitiBike合作，在大選日為前往投票的市民提供單車折扣。

白思豪表示，本次大選至關重要，為了投票的防疫安全，他建議市民踴躍參加提前投票，避開大選日擁擠的人流；市民可以在網站Vote.NYC查詢附近的提前投票站，全市所有投票站作為必要服務，無論是否有疫情反彈都將開放。

此外，市長辦公室「民主紐約」項目(DemocracyNYC)高級顧問伍德(Laura Wood)表示，市府已經和衛生局合作出台一份安全投票指南，共有13個語言的版本，民眾可在nyc.gov/VoteSafe下載。

同時，市府將與CitiBike合作，在大選日為前往投票的選民提供折扣；選民可使用CitiBike App，輸入折扣碼「2020Vote」，即可享受半價優惠，折扣最高為十元，大選日當天早4時至晚11時有效。

除了提前投票，市府和呼籲選民郵寄不在籍選票，而不在籍選票申請截止日期為10月27日；選民若對郵寄選票不放心，也可不通過郵局投遞，而是將郵寄選票在11月3日晚9時前，帶到市選舉委員會位於五區的七個辦公室，投入現場所設的不在籍選票投遞箱；市選舉局指出，以不在籍選票投票的選民在大選日後，可通過網址https://nycabsentee.com/tracking，查詢自己的一票是否寄到、被計入。

市府也將與CitiBike合作，在大選日為前往投票的市民提供折扣。（記者和釗宇／...
市府也將與CitiBike合作，在大選日為前往投票的市民提供折扣。（記者和釗宇／攝影）

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