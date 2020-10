戶外用餐迎首冬 市府答疑解惑

為迎接冬天,餐館業者預計將安裝暖氣,但暖氣恐增加用電量負荷,進一步發生火災,20日市府建議業者應找專家協助安裝暖氣。圖為曼哈頓華埠餐館的戶外用餐座。(記者顏嘉瑩/攝影)

冬天即將到來,紐約市 議會日前全會通過將戶外用餐計畫設為永久性的長期計畫,七個市府相關單位20日舉辦線上會議,協助小商家了解最新堂食及戶外用餐規定;市樓宇局(Department of Buildings)表示,天氣變冷後商家預計將安裝暖氣,但暖氣恐增加用電量負荷,有引發火災的潛在風險,建議在安裝電暖器時除了按照安裝步驟,也應請有證照的專家協助。

日前市府與多個單位共同公布冬日餐廳戶外營業指南,其中商家可以在人行道和街道用餐區域使用電暖器;20日市樓宇局官員解釋,在電暖器插電後增加用電負荷,可能需要改變電壓或做調整,若商家未遵循規定,導致電線超過負荷,則可能造成斷電甚至電線走火。

會上有業者問如何計算堂食顧客人數、確保遵循市府規定不超過25%的容量;市長特別執法辦公室執行總監克勞斯納(Christian Klossner)表示,如果業者知道該空間最大容納人數多少,就能夠按照25%去計算,但市府人員現場檢查的重點並非實際去數人頭。

克勞斯納舉例,若按照數字計算,餐館的25%用餐人數上限為25人,而實際用餐數量超過25人,檢查人員也不會因此對業者開罰,「重點是整個空間看起來是否安全、不擁擠,同時業者是否有遵守政府規定保持食客間的社交距離 等。」

市府規定餐館業者測量堂食顧客體溫,市小商業服務局食物及飲品產業夥伴執行總監皮克(Steven Picker)則說,該項規定不僅針對堂食顧客,而是任何人只要進入餐館室內空間,都需接受體溫測量,也就是說,在戶外用餐的顧客如果要入內上廁所,也要量體溫。

會議由市長媒體和娛樂辦公室(Mayors Office of Media and Entertainment)及夜生活辦公室(Office of Nightlife)等主辦,參與單位包括市健康與心理衛生局(DOHMH)、市交通局(DOT)、市小商業服務局(SBS)、市行政審理和聽證辦公室(OATH)、市長特別執法辦公室(Mayors Office of Special Enforcement)以及市消防局(FDNY)等。

夜生活辦公室資深執行總監帕利斯(Ariel Palitz)表示,新冠疫情 後市府針對餐館出台許多新規,目前市府開放25%堂食,雖然規定繁雜,但目的是為了更快控制疫情,讓民眾生活回歸正常;當天會議統整了市府相關規定,傳達給民眾,同時為相關業者解答。