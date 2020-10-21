新、康、賓疫情達高風險 葛謨籲勿跨州出行

葛謨表示要求新、康、賓三州居民隔離並不現實，圖為在紐約和新州間通行者在賓州車站等火車。（記者金春香／攝影）

紐約州 20日將亞利桑納和馬里蘭兩州，列為訪客到紐約需自行隔離14天的高風險州名單；然而雖然新州、康州和賓州過去七天疫情 數字也達到高風險州門檻，但州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，要求這三州居民隔離並不現實，僅呼籲三州非必要行業員工不要跨州出行。

根據紐新康三州四個月前實施的防疫規定，若一州的七天平均感染率每10萬人超過十人，或有七天平均超過10%的人口感染，該州會被定義為疫情高風險州，從高風險州進入三州的來客須自行隔離14天。

葛謨20日將亞利桑納和馬里蘭州加入到高風險州名單，目前共有43個州和地區的新冠疫情數字達到高風險州標準，比上周多出五個，其中包括新州、康州和賓州，但紐約和新州、康州和賓州的互聯互通太過緊密，「很多人居住在其中一個州，但在另一個州上班，如果實施隔離令將對經濟帶來嚴重負面影響，但希望非必要行業員工不要跨州出行。」

最新數據顯示，新州平均每10萬人中有10.3人感染新冠，康州和賓州的數字為11.2和11，紐約州平均每10萬人中則有七人感染。

據紐約郵報報導，紐約隔離令自推出以來，僅有一名違規的佛州男子被罰款1500元。

葛謨並宣布州衛生廳將在臨近賓州的西紐約地區，設立更多快速檢測站點，在社區內擴大病毒檢測力度。

此外，葛謨20日還簽署行政令，將商業租客 迫遷禁令和法拍房屋禁令延長至明年1月1日，這是州府從6月30日推出「租客安全港灣法案」(Tenant Safe Harbor Act)以來第四次延期相關禁令，幫助受疫情嚴重影響的小商家生存；州府「租客安全港灣法案」也向房東提供資金援助，緩解無法支付租金的租客給房東帶來的經濟壓力，並為租客提供額外保護，允許他們用租房保證金支付租金。

葛謨表示，雖然紐約州失業率已從4月高峰時期的16.9%降至9.7%，但仍有大量失業者，尤其是受疫情衝擊巨大的小商家需要政府的幫助，商業租客迫遷禁令可以給租戶們額外的時間來重新振作恢復生意。

紐約州疫情高發地區19日病毒檢測陽性率為2.91%，比前一日3.31%有所下降，全州陽性率為1.32%，新冠住院病患942例，新增死亡12例。