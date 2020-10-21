我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

新、康、賓疫情達高風險 葛謨籲勿跨州出行

記者金春香／紐約報導
葛謨表示要求新、康、賓三州居民隔離並不現實，圖為在紐約和新州間通行者在賓州車站等火車。（記者金春香／攝影）
葛謨表示要求新、康、賓三州居民隔離並不現實，圖為在紐約和新州間通行者在賓州車站等火車。（記者金春香／攝影）

紐約州20日將亞利桑納和馬里蘭兩州，列為訪客到紐約需自行隔離14天的高風險州名單；然而雖然新州、康州和賓州過去七天疫情數字也達到高風險州門檻，但州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，要求這三州居民隔離並不現實，僅呼籲三州非必要行業員工不要跨州出行。

根據紐新康三州四個月前實施的防疫規定，若一州的七天平均感染率每10萬人超過十人，或有七天平均超過10%的人口感染，該州會被定義為疫情高風險州，從高風險州進入三州的來客須自行隔離14天。

葛謨20日將亞利桑納和馬里蘭州加入到高風險州名單，目前共有43個州和地區的新冠疫情數字達到高風險州標準，比上周多出五個，其中包括新州、康州和賓州，但紐約和新州、康州和賓州的互聯互通太過緊密，「很多人居住在其中一個州，但在另一個州上班，如果實施隔離令將對經濟帶來嚴重負面影響，但希望非必要行業員工不要跨州出行。」

最新數據顯示，新州平均每10萬人中有10.3人感染新冠，康州和賓州的數字為11.2和11，紐約州平均每10萬人中則有七人感染。

據紐約郵報報導，紐約隔離令自推出以來，僅有一名違規的佛州男子被罰款1500元。

葛謨並宣布州衛生廳將在臨近賓州的西紐約地區，設立更多快速檢測站點，在社區內擴大病毒檢測力度。

此外，葛謨20日還簽署行政令，將商業租客迫遷禁令和法拍房屋禁令延長至明年1月1日，這是州府從6月30日推出「租客安全港灣法案」(Tenant Safe Harbor Act)以來第四次延期相關禁令，幫助受疫情嚴重影響的小商家生存；州府「租客安全港灣法案」也向房東提供資金援助，緩解無法支付租金的租客給房東帶來的經濟壓力，並為租客提供額外保護，允許他們用租房保證金支付租金。

葛謨表示，雖然紐約州失業率已從4月高峰時期的16.9%降至9.7%，但仍有大量失業者，尤其是受疫情衝擊巨大的小商家需要政府的幫助，商業租客迫遷禁令可以給租戶們額外的時間來重新振作恢復生意。

紐約州疫情高發地區19日病毒檢測陽性率為2.91%，比前一日3.31%有所下降，全州陽性率為1.32%，新冠住院病患942例，新增死亡12例。

葛謨表示不對新州康州賓州實施隔離令，勸非必要行業員工不要跨州出行。（州長辦公室提...
葛謨表示不對新州康州賓州實施隔離令，勸非必要行業員工不要跨州出行。（州長辦公室提供）

紐約州 疫情 租客

上一則

紐約市公校檢測陽性率 僅0.17%

下一則

提前投票快速通行 避開大選日人潮

延伸閱讀

葛謨不實施新、康、賓州隔離令 勸民眾盡量不跨州出行

葛謨不實施新、康、賓州隔離令 勸民眾盡量不跨州出行
節日放鬆警戒？新賓周末兩日 染疫增破千例

節日放鬆警戒？新賓周末兩日 染疫增破千例

反彈區疫情好轉 葛謨：本周可能縮小防控範圍

反彈區疫情好轉 葛謨：本周可能縮小防控範圍
紐約疫情好轉 葛謨：本周將調整防控規定 或縮小防疫範圍

紐約疫情好轉 葛謨：本周將調整防控規定 或縮小防疫範圍

葛謨：紐約州將分階段打新冠疫苗 一線醫護優先

葛謨：紐約州將分階段打新冠疫苗 一線醫護優先

防疫收效 紐約州滑雪場11月6日開門

防疫收效 紐約州滑雪場11月6日開門

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
亞裔老夫妻和孫子在C線地鐵站內勸阻吸大麻者，遭對方毆打。（圖片取自維基百科）

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

2020-10-19 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋