我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠今年「多害死」30萬人 CDC強烈建議戴口罩搭機

川普造勢高呼「拿下賓州就贏了選舉」

八成餐廳恐關門 紐約知名主廚推1200億「餐廳法案」

記者張晨／紐約報導
張大衛也在疫情期間永久關閉了位於曼哈頓的餐廳。(視頻會議截圖)
張大衛也在疫情期間永久關閉了位於曼哈頓的餐廳。(視頻會議截圖)

紐約市餐飲行業在新冠疫情下遭受到了前所未有的打擊，紐約知名餐館品牌「福桃帝國」(Momofuku)創始人張大衛(David Chang)、紐約名廚柯利其歐(Tom Colicchio)以及代表紐約州的聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)20日召開線上記者會推動參議院通過1200億元的「餐廳法案」(RESTAURANTS Act)。

陸天娜表示，紐約市近90%的酒吧和餐館老闆在8月份負擔不起房租等開銷，而餐飲業作為紐約的第二大雇主，雇用了近十分之一的紐約人，放眼全國有超過1100萬獨立餐廳員工面臨失業的危險。

而最近，紐約部分地區感染病例又開始上升， 陸天娜稱，這也可能導致進一步限制餐飲業的經營規模，使數百萬在餐飲業工作的紐約人面臨永久失業的風險。

根據「餐廳法案」，這個1200億元的法案將補貼餐廳2019年收入和2020年預期收入之間的差額，它將被用於支付工資、房租、水電、維修以及防疫通風系統等一系列開支。

法案規定，企業主無需償還這些資金，除非他們在年底前永久關閉，如果撥款在年底超過了預期收入，多出的部分將被轉換為利率為1%的十年期貸款

張大衛表示，很多人不理解為什麼餐飲業繼續幫助，一家餐廳有90%收入都會再次投入運營使用而非進入老闆的銀行帳戶，「這不是飲食文化需要幫助，而是依附於這些行業的人需要幫助。」

柯利其歐則表示，疫情爆發後他不得不辭去470名員工，如今降低容客量甚至暫時關閉餐廳都是可以接受的，因為所有人都明白，控制住疫情才是恢復其它的先決條件，但如果沒有多餘的資金支持，全國70％至80％的獨立餐廳將會關閉。

他們也表示，並非不滿足於先前的PPP貸款，作為「長期問題的短暫解決方式」PPP可為遠水解不了近渴，一些大型的餐飲連鎖店利用了一項原本旨在幫助商業的資金項目，而少數族裔和女性企業主難以獲得貸款，其雇員們只得以較低的報酬重返工作崗位。

紐約市 貸款 疫情

上一則

疑似參與非法賭博 七華人20日凌晨法拉盛被搶2萬元

下一則

圖輯／紐約疫情下的萬聖節 布魯克林「鬼屋」驚悚度破表

延伸閱讀

線上籌款數千元 紐約華埠遊民血案郭銓矗刻字墓碑

線上籌款數千元 紐約華埠遊民血案郭銓矗刻字墓碑
葛謨不實施新、康、賓州隔離令 勸民眾盡量不跨州出行

葛謨不實施新、康、賓州隔離令 勸民眾盡量不跨州出行
紐約戶外用餐使用電暖器 市府建議請專家協助安裝

紐約戶外用餐使用電暖器 市府建議請專家協助安裝
疫情無平息趨勢 紐約國際車展2021年改至8月辦

疫情無平息趨勢 紐約國際車展2021年改至8月辦
ICE突襲庇護城 大紐約地區逮捕54人 包括中國公民

ICE突襲庇護城 大紐約地區逮捕54人 包括中國公民
RIMOWA New Horizons攜手攝影師 來場巴黎、紐約的神遊

RIMOWA New Horizons攜手攝影師 來場巴黎、紐約的神遊

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
亞裔老夫妻和孫子在C線地鐵站內勸阻吸大麻者，遭對方毆打。（圖片取自維基百科）

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

2020-10-19 20:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」

2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」
收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方

收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條

麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條