提前投票本周六開始 市府呼籲踴躍投票

紐約市提前投票將於24日(周六)開始。圖為2020年紐約市女性大遊行的一名參與者。(美聯社)

距離11月3日的大選僅剩兩周，紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)20日提醒市民，提前投票 將於24日(周六)開始，持續至11月1日，他呼籲市民踴躍參加；市府也將與CitiBike合作，在大選日為前往投票的市民提供折扣。

白思豪表示，本次大選至關重要，為增加投票的防疫安全，他建議市民踴躍參加提前投票，避開大選日擁擠的人流；市民可以在網站Vote.NYC查詢附近的提前投票站，全市所有投票站作為必要服務，無論是否有疫情反彈都將開放。

此外，市長辦公室「民主紐約」項目(DemocracyNYC)高級顧問伍德(Laura Wood)表示，市府已經和衛生局合作出台一份安全投票指南，共有13個語言的版本，民眾可在nyc.gov/VoteSafe下載；她還提醒選民，不在籍選票申請截止日期為10月27日。

同時，市府將與CitiBike合作，在大選日為前往投票的選民提供折扣；選民可使用CitiBike app，輸入折扣碼「2020Vote」，即可享受半價優惠，折扣最高為10元，大選日當天早4時至晚11時有效。