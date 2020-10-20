我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

提前投票本周六開始 市府呼籲踴躍投票

記者和釗宇／紐約報導
紐約市提前投票將於24日(周六)開始。圖為2020年紐約市女性大遊行的一名參與者。(美聯社)
紐約市提前投票將於24日(周六)開始。圖為2020年紐約市女性大遊行的一名參與者。(美聯社)

距離11月3日的大選僅剩兩周，紐約市白思豪(Bill de Blasio)20日提醒市民，提前投票將於24日(周六)開始，持續至11月1日，他呼籲市民踴躍參加；市府也將與CitiBike合作，在大選日為前往投票的市民提供折扣。

白思豪表示，本次大選至關重要，為增加投票的防疫安全，他建議市民踴躍參加提前投票，避開大選日擁擠的人流；市民可以在網站Vote.NYC查詢附近的提前投票站，全市所有投票站作為必要服務，無論是否有疫情反彈都將開放。

此外，市長辦公室「民主紐約」項目(DemocracyNYC)高級顧問伍德(Laura Wood)表示，市府已經和衛生局合作出台一份安全投票指南，共有13個語言的版本，民眾可在nyc.gov/VoteSafe下載；她還提醒選民，不在籍選票申請截止日期為10月27日。

同時，市府將與CitiBike合作，在大選日為前往投票的選民提供折扣；選民可使用CitiBike app，輸入折扣碼「2020Vote」，即可享受半價優惠，折扣最高為10元，大選日當天早4時至晚11時有效。

投票 紐約市 白思豪

上一則

紐約市2020年人口普查回應率61.8% 與全國平均差距縮小

下一則

ICE突襲庇護城 大紐約地區逮捕54人 包括中國公民

延伸閱讀

紐約市公校隨機新冠病毒檢測 陽性率僅0.17%

紐約市公校隨機新冠病毒檢測 陽性率僅0.17%
疫情衝擊 紐約城區監獄建案將推遲8個月

疫情衝擊 紐約城區監獄建案將推遲8個月

反彈區疫情好轉 葛謨：本周可能縮小防控範圍

反彈區疫情好轉 葛謨：本周可能縮小防控範圍
紐約疫情好轉 葛謨：本周將調整防控規定 或縮小防疫範圍

紐約疫情好轉 葛謨：本周將調整防控規定 或縮小防疫範圍

白思豪：紐約皇后區疫情明顯好轉 尚未確定本周能否結束防控

白思豪：紐約皇后區疫情明顯好轉 尚未確定本周能否結束防控
ICE冒充市警進門抓人 白思豪批厚顏無恥

ICE冒充市警進門抓人 白思豪批厚顏無恥

熱門新聞

朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
紐約州長葛謨。(美聯社)

葛謨：紐約州民將分階段接種新冠疫苗 一線醫護優先

2020-10-18 13:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」