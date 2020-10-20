禁塑令開始執法 3成民眾還在狀況外

禁塑令執法首日，不少民眾自帶環保袋購物。(記者朱蕾/攝影)

紐約州禁用一次性塑膠袋的新規19日正式開始執法；受到新冠疫情 影響，禁塑令 執法已延期多次，導致不少民眾搞不清楚狀況，當日習慣性未自帶環保袋買菜，有的還因塑膠袋問題與店員發生爭執，不過大部分民眾在半年的緩衝期間，已逐步習慣自備環保袋購物；一些華人超市 則除了在收銀台出售環保袋外，也免費提供中秋節剩下的月餅紙袋給顧客應急。

在今年3月生效的禁塑令，由於疫情爆發，專家認為一次性塑料袋及塑料瓶在內的塑料產品於防止細菌和病毒的傳播中有關鍵作用，因此多次延後執法日期，直至本月19日才正式執法；雜貨店和超市不能再提供顧客的一次性塑膠袋，業者第一次違規給予口頭警告，再犯開罰250元，第三次及以後違規每次罰500元。

19日執法當天，華埠多數業者均遵守規定，停止提供一次性塑膠袋；香港超市收銀員劉女士表示，當天約有六至七成的民眾自帶環保袋購物，其餘三成民眾則是搞不清楚狀況，「大多是年輕的留學生」。

劉女士透露，有些顧客買太多東西沒辦法裝，超市則會拿裝生鮮蔬果用塑膠袋給顧客應急，「這只是幾天的過渡期，之後就不提供了。」

華人林女士說，知道禁塑令在年初頒布，但後來一延再延，最後自己也被搞糊塗、不知道究竟是何時執法，19日來購物才發現徹底不提供一次性塑膠袋，只能自己拿生鮮蔬果用塑膠袋來裝，她也抱怨該項規定相當不便民。

除了林女士，麗心餅屋也因為拒絕提供顧客塑膠袋而挨罵；該店職員表示，餅屋遵守規定不提供塑膠袋，但當天一名華裔耆老到店裡購物，餅屋提供紙袋裝糕點，該名耆老卻大罵「沒有塑膠袋無法拿糕點」，雖然職員對該名耆老解釋政府規定，同時對她解釋塑膠會對環境造成危害等，該名耆老仍感不滿，最後忿忿然離開商店。

在喜士打街(Hester St.)上販售防疫用品的攤商蔣先生則看準商機，拿出環保袋以一個2元的價格販售；蔣先生說，疫情讓民眾日子難過，大家賺不到錢，很多人連一個2元的購物袋也捨不得買。

疫情期間不少恢復提供塑膠袋的法拉盛的華人超市，19日也都依照規定停止提供；有些顧客不清楚新規，沒有自備購物袋，超市就把中秋節剩下的裝月餅紙袋免費提供給顧客，同時提醒他們下次請自備購物袋。

法拉盛北方大道上的大中華、興旺等多家華人超市，很早就不提供塑膠袋，有需要的民眾需在收銀台自行購買環保袋。

不少顧客已習慣自備環保袋到超市購物，19日下午在法拉盛一超市內購物的徐綺春表示，她從3月禁塑令第一次實施起，就自備購物袋，「我常去的漢亞龍(H-Mart)超市半年多前就不再提供一次性塑膠袋，有些華人超市也如此，我現在已習慣出門去超市前，拿好環保袋，車裡也一直放著購物袋。」

但也有華人顧客指出，用自備的環保袋購物時，有些超市的收銀員不再幫顧客打包商品，特別是如果購買的東西較多，散落在收銀台的東西還沒裝完，收銀員已開始為下一名顧客結帳，希望超市能夠改善。