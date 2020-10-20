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2個月7次 非裔匪專搶中餐外賣郎

記者朱蕾／紐約報導
該男子涉嫌多次在皇后村搶劫中餐館外賣郎。(警方提供)
該男子涉嫌多次在皇后村搶劫中餐館外賣郎。(警方提供)

皇后區皇后村(Queens Village)近兩個月有至少七家中餐館的外賣郎遭持刀搶劫，其中兩名受害人被搶匪打傷，最近18日晚再發生一起；轄區市警105分局華裔副局長陳建祖(Capt. Kevin Chan)19日表示，警方對此非常重視，正全力破案，目前鎖定一名非洲裔嫌犯，呼籲知情者提供線索，也指出案件模式固定，劫匪都假扮顧客致電中餐館訂餐，再搶劫送餐外賣郎，呼籲警惕。

警方表示，從8月26日至今，皇后村發生七起華裔外賣郎被搶案，均在晚8時至9時30分之間，還有一起發生在長島納蘇郡(Nassau County)，警方日前公布嫌犯照片和前六起案件詳情後，嫌犯18日再次作案；嫌犯為非洲裔男子，20至30歲，身高約6呎。

警方指出，18日晚8時左右，一名華裔外賣郎帶著餐點來到皇后村220街93-43號前時，一名非洲裔男子突然持刀出現 ，從外賣郎身上搶走約1000元現金和一部蘋果手機，並搶走食物。

這七起針對中餐館外賣郎的搶案均在105分局轄區，華裔副局長陳建祖表示，從8月底開始，幾乎每周都發生類似案件，有時一周兩起，還有一次嫌犯連續兩天作案，8日晚8時30分左右在220街夾91大道搶劫，次日又在長島納蘇郡靠近皇后區邊界處作案。

陳建祖說，嫌犯作案的模式為假裝顧客致電中餐館訂外賣，當外賣郎達到指定送餐點後，嫌犯突然出現持刀搶劫；多數案件裡，嫌犯搶走受害人身上的錢財，不要食物；每次都是一人作案，由於嫌犯作案時戴著口罩，警方很難從面部辨別嫌犯，但通過分析作案手法等，目前認為這些案件是同一人所為。

陳建祖還指出，嫌犯致電餐館時使用的電話號碼並非其真實號碼，而是用軟件撥打電話，因此很難通過來電號碼追蹤；當地的餐館有很多回頭客，當餐館接到訂餐電話是第一次打來的號碼時，就要提高警惕，並告訴送外賣的員工。

此外，轄區內的餐館大多是開車送餐，警局已建議當地餐館業者和外賣郎，駕車到達送餐地點後，不要下車，改為先致電訂餐者，請訂餐者出來拿餐，這樣可以看到實際訂餐的顧客。

陳建祖表示，警方目前接到七起報案，但很可能有更多受害人沒有報案，警方日前就在地上發現一部手機和衣服，通過手機找到擁有人後，對方表示，他十天前被搶劫；陳建祖呼籲民眾一旦成為罪案受害人，一定要報警，不僅是維護自身權益，也能幫助更多人避免成為受害人。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網 www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

警方列出105分局轄區內中餐館外賣郎遭搶的案發地點。（105分局提供）
警方列出105分局轄區內中餐館外賣郎遭搶的案發地點。（105分局提供）

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