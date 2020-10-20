反彈區疫情好轉 葛謨：本周可能縮小防控範圍

紐約州府將在本周內對疫情反彈區域的防控政策作出調整，可能縮小防控範圍或放鬆防疫規定。（美聯社）

數據顯示，紐約州 新冠疫情 小範圍反彈已得到控制；紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)19日表示，州府將在本周內對疫情反彈區域的防控政策作出調整，可能縮小防控範圍或放鬆防疫 規定。

州府數據顯示，聚集防疫區(紅區)的新冠檢測陽性率18日已降至3.3%，上周末以來已下降1%；葛謨表示，鑑於確診人數已經下降，「我們可以調整相關區域的防疫政策，例如調整防疫範圍。」

他說，州府將逐條街評估疫情形勢，並舉例說，如查明有某酒吧導致疫情反彈，該酒吧須繼續關閉，但附近的學校和其他業者則可照常運營，具體細節將於21日(周三)宣布。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)當天也表示，要完全解除防控措施，還需一到兩周時間，但目前防疫形勢正在好轉，尤其是皇后區，預計本周內就能解除防控，「總體而言，要讓疫情數字下降，一些社區仍需要更多時間，現在預計完全解除防控仍為時尚早。」

州府數據顯示，皇后區秋園(Kew Garden)與森林小丘(Forest Hill)聚集疫情區的新冠檢測陽性率，已從9月27日當周的3.82%降至18日的1.4%。

白思豪呼籲市民警覺防疫，戴口罩並保持社交距離，表示只有全體市民遵守防疫規定，社區才能盡早擺脫嚴格的防控措施；他說，市府已和州府作建設性對話，他本人上周五已與州長葛謨討論，市府和州府未來幾日將合作評估疫情，作出決定。

不過葛謨繼續批評地方政府執法不力，稱包括紐約市長白思豪在內的地方民選官員稱沒有權力更改防疫區的防控政策，「每個人都會有觀點，這很好，但地方政府不具備州府的權限，因此他們的觀點不重要。」

葛謨表示，聯邦政府批准的疫苗未必「安全」，紐約州將組專家團，在大規模分發疫苗之前對疫苗的安全性作評估；州府日前已公布疫苗分發計畫，擬分階段為公眾接種疫苗，一線醫護人員首先接種。