加收「10%疫情恢復費」 中餐廳：顧客更不願來

紐約市允許餐館向室內外堂食顧客加收「疫情恢復費」，但中餐館怕流失客源，大多不收。（記者洪群超／攝影）

為了挽救受到新冠疫情 重創的餐館業，紐約市上月通過立法，允許餐館業者對堂食顧客加收最多10%的「疫情恢復費」(COVID-19 Recovery Charge)；但作為新法生效的首個周末，眾多中餐館業者表示，擔心新增收費讓顧客更不願到店吃飯，大多不加此項收費，也有業者指出此新法是政府「不負責任的甩鍋行為」，與其讓餐館向顧客加10%收費渡難關，不如減稅10%。

市議會上月通過法案，餐館可針對室內外的堂食顧客加收10%的「疫情恢復費」，但必須在菜單和帳單上明確標示此項收費；業者收取的此項費用，必須用於租金、水電、人工等運營維持，外賣則不在加收疫情恢復費的範疇；法案將在餐館恢復滿員堂食90天後撤銷。

本周末作為新法生效後的首個周末，曼哈頓華埠、布碌崙 (布魯克林)8大道、皇后區法拉盛等華人 區內的中餐館卻大多並未向顧客增收此費用。

布碌崙8大道美食林餐館業主林錚便說，自己「絕對不會收取這筆費用」；他表示疫情之下所有人都不容易，該費用等於讓商家把損失嫁接在顧客身上，恐顧客因此更不願意到餐館就餐；他認為，該新法根本不是在真正幫助小商家度過難關，「向顧客徵收10%，不如向我們徵收的稅減少10%，這才是我們需要的。」

日本拉麵館九湯屋業主林國耀也表示，不會向顧客徵收這筆費用，他指出就外賣而言，顧客已經多支付了一筆運費、有些平台還收了手續費，沒有理由讓客人再多承擔一份費用；疫情期間很多民眾收入也減少，多徵收費用只會更降低民眾外出就餐意願。

他也認為，如果政府真的關心小商家，應該在稅收上減免，或者向民眾分發就餐卷等措施來刺激消費，而不是做這種「殺雞取卵」。

「友情客串」燒烤店創始人陳磊也表示，擔心客人無法接受，不會收取10%費用；疫情讓餐飲業很難生存，有些業者為了搶客，都將價格壓低吸引更多客人，為了維持客源誰都不敢隨意漲價，更別說增加10%的疫情恢復費。

法拉盛王子街(Prince St.)上的「面對麵」餐廳負責人陳Raymond則表示，「無論這筆附加費的名稱是什麼，但對顧客來說，就是用餐總價會提高；雖然疫情讓餐館生意受影響，加上執行嚴格的防疫措施會增加一些成本，包括加強清潔消毒、確保用餐設備安全、為每位進店顧客測量體溫、留下聯繫電話等，但我們並不想增加顧客的經濟負擔，就算利潤少一些，也盡力自己承擔。」

不過，不少華人顧客則表示，已有很多喜愛的餐館不敵疫情關閉；如果加收疫情恢復費有助於餐館挺過難關，也願意以此支持喜歡的餐廳。

華人顧客徐世明就說，單價不高的餐館，就算業者加收了疫情恢復費，「大概也只是被多收1至2元的費用而已，對個人來說影響不大，但對餐館來說可能會影響到他們是否能繼續生存，畢竟現在大家都不好過」；但是他也表示，如果單價較高的餐館，像是單次消費需要50、60元以上的，就會考慮採外帶或叫外送，而不選擇堂食。

顧客曹辰則說，和妻子平日工作忙，每周都會多次點外賣或到餐廳用餐，「這次疫情期間，餐飲業受重創，發現多家我們常去的餐廳停業，讓我們意識到餐館維持營業對我們這類上班族的重要性，若能幫助餐館度過難關，我並不介意支付疫情恢復費。」

林Anita也表示，餐館不漲價當然最好，但若加收疫情恢復費，也能夠理解，「一方面，疫情期間經營確實不易，另一方面，我相信餐館業主不會輕易漲價，畢竟價格會一定程度上影響顧客量，任何加價決定一定是經過深思熟慮。」