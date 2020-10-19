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防疫收效 紐約州滑雪場11月6日開門

記者和釗宇╱紐約報導
紐約州滑雪場所可於11月6日起開放，室內場所客容量限制在50%。(美聯社)
紐約州滑雪場所可於11月6日起開放，室內場所客容量限制在50%。(美聯社)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)18日表示， 目前疫情反彈區域的防疫形勢已好轉，州府將於10月21日(周三)決定是否對當前行防控措施作出調整；此外，全州滑雪場所可於11月6日起開放，室內場所客容量限制在50%，滑雪高峰期室外場地客容量須限制在25%。

州府數據顯示，全州新冠檢測陽性率18日為1.08%，聚集疫情區(紅區)陽性率為3.19%，除去紅區之外地區的的陽性率為1%；全州四個疫情反彈區域的周平均陽性率已經連續三周下降，其中紐約市布魯克林疫情反彈區的陽性率已從9月27日當周的6.69%降至17日的4.92%，皇后區已從2.97%降至1.89%；葛謨表示，這表明目前州府的防控措施正在起作用。

紐約州長葛謨18日表示， 州府將於21日(周三)宣布是否對當前行防控措施作出調整...
紐約州長葛謨18日表示， 州府將於21日(周三)宣布是否對當前行防控措施作出調整。(州長辦公室提供)

葛謨表示，州府未來幾日將繼續評估疫情數據，預計將於21日決定是否對當前防控措施做出調整；「我們有可能收緊防控措施，也可能放鬆，也有可能擴大或所效防控範圍，所有決定將基於疫情數據。」

但他也表示，隨著冬季即將到來，再加上民眾防疫已經疲勞，未來幾個月小範圍疫情仍會持續在不同地區出現，他呼籲民眾繼續提高警惕。

葛謨還宣布全州滑雪場所可於11月6日起開放，室內場所客容量限制在50%，滑雪高峰期室外場地客容量須限制在25%，所有人員須戴口罩並保持社交距離；滑雪場須對所有共用的滑雪設備徹底消毒，滑雪課規模不得超過十人，只允許同行者乘坐同一輛上山纜車。

葛謨呼籲民眾盡量在州內滑雪，不要前往外州的滑雪勝地，以免返回紐約須隔離；「在紐約州滑雪，不僅能夠享受全美最好的雪場，而且回家不用隔離；如果去疫情高風險區的外州滑雪，回來就得隔離14天」。

滑雪 疫情 紐約州

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