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葛謨：紐約州將分階段打新冠疫苗 一線醫護優先

記者和釗宇／紐約報導
葛謨表示，疫苗分配將是疫情開始以來最複雜、難度最大的工作。（美聯社）
葛謨表示，疫苗分配將是疫情開始以來最複雜、難度最大的工作。（美聯社）

州長葛謨(Andrew Cuomo)18日表示，紐約州已起草「新冠疫苗管理計畫」(Vaccine Administration Program)，將分階段為民眾接種疫苗，疫情高風險地區的高風險行業員工和醫護工作者將首先接種；但葛謨也表示，疫苗接種工作是疫情開始以來難度最大的工作，他領導的州長協會(NGA)已就疫苗接種向白宮提出36個問題，希望聯邦政府制定全美統一的疫苗分配計畫。

由於不信任聯邦政府推出疫苗的安全程度，紐約州此前成立新冠疫苗分發和執行工作小組(Vaccine Distribution and Implementation Task Force)，對聯邦批准的任何疫苗進行評估和檢測，確保安全有效後才會讓州內民眾接種；但葛謨表示，目前仍不知道聯邦政府會批准多少種疫苗、總量有多少，真正的問題在於疫苗的分發。

因此，紐約州已經起草「新冠疫苗管理計畫」，為全州居民分階段接種疫苗；其中，一線醫護人員、長期照護工人及照護患者的病人家屬將在第一階段接種，其次分別是消防員、警員、教師等面向公眾的公務人員，然後是65歲以上老人及基礎疾病患者，再次是其他必要行業員工，最後是剩餘所有健康人；從行業分，位於高風險地區的醫護人員將優先接種，其次是其他必要行業員工，最後是普通民眾。

葛謨表示，疫苗分配將是疫情開始以來最複雜、難度最大的工作；他說，全州人口約2000萬，目前有希望的疫苗大多需要打兩針，也就是總共要接種4000萬次，「要知道，我們從疫情開始以來的總檢測量才1290萬次，這已經是全美各州最高，而疫苗又比檢測更複雜，疫苗接種工作的難度可想而知。」

因此，葛謨表示，疫苗接種工作需要聯邦政府傾力配合；作為全美州長協會主席，葛謨表示，協會已經致信川普，要求白宮回答36個與疫苗分發有關的具體問題，例如聯邦政府將怎樣分發疫苗？是否使用全美統一的分發指標？是否根據疫情指標給疫情嚴重的州先分發？

不過，葛謨坦言對川普政府不抱信心，因為根據經驗，最後出了問題白宮仍會甩鍋州府，「我們這是將話說在前頭，到時候別說州府沒提出這些問題。」

葛謨表示，紐約州計畫將分階段為民眾接種疫苗，疫情高風險地區的高風險行業員工和醫護...
葛謨表示，紐約州計畫將分階段為民眾接種疫苗，疫情高風險地區的高風險行業員工和醫護工作者將首先接種。（州長辦公室提供）

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