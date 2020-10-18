沒SAT成績怎麼申請大學？名師支招

世界日報攜手麥當勞17日舉辦第二場「麥當勞線上教育研討會」，邀請許雅寧(二排左二起)、王稚鶴、奧斯楚(一排左二)、Noels. Harmon與Jasmine Shao帶來講座，吸引逾1500人參與。(視頻截圖)

受疫情 影響，SAT、ACT考試成績列爲選擇性提交，許多學生的課外與暑期活動也都空白，高中名師17日在「麥當勞 線上教育 研討會」表示，今年申請大學時成績單至關重要，除了GPA外，面試官更看重學生是否選擇有挑戰性的課程以及高中學年的整體學習成績。

影音來源：世界新聞網

世界日報攜手麥當勞17日舉辦第二場「麥當勞線上教育研討會」，邀請湯森哈里斯(Townsend Harris)高中老師王稚鶴帶來「大學申請論文變化及因應策略」、亨特學院(Hunter College)大學部招生主任奧斯楚(Irina Ostrozhnyuk)講解「大學錄取標準及授課變化」以及前哥倫比亞大學教授(Columbia University)許雅寧分享「親子教育的重要性及如何適應網課」，吸引逾1500人參與。

王稚鶴表示，今年的成績單至關重要，但他解釋，成績單並非只包括GPA，還包含選擇的課程與高中學年總體成績，「招生官會觀察學生是否選擇有挑戰性課程，例如是否選擇「進階課程」(AP)等」。

除了成績單，王稚鶴說，申請大學的文章代表學生的軟實力，多數頂尖大學從申請文章中看出這名申請者是否具有領導能力等優勢，一般包含「自我介紹」、「為何申請我校」與「發揮想像力與創造力」三類文章，曾有名校要求學生通過給未來室友寫信方式介紹自己。

王稚鶴提醒，除了用率真與積極態度闡述自己經歷外，還要用「未來學者」語境撰寫申請信，但切忌文中出現與自己成長及個人發展無關的話題，更不要寫政治或有爭議話題，尤其不能寫錯別字，謹記大學的名字要拼寫正確。

王稚鶴說，大學特別看重學生的自理能力(Self-care)、學業完成度、為他人服務與貢獻、為家人的貢獻以及暑期與課外活動；但他說，因為疫情影響，若學生暑期與課外活動留白，申請大學時並不會因此扣分。

奧斯楚說，疫情期間很難考察校園環境，她建議學生詢問同校的學長姐，獲取住宿、教學與其他信息；她還提醒學生，申請時應關注官網最新資訊，確定申請日期與所需條件等。

此外，本次活動還邀請麥當勞/亞太裔獎學金計畫(APIA)的總裁兼執行董事Noels. Harmon介紹「APIA獎助學金及如何申請」，她說，獎學金總額50萬元，截止日期為2021年1月14日，有興趣者請登錄http://www.apiascholars.org了解詳情。

UCLA學生、網紅Jasmine Shao也在本次活動中分享她如何兼顧學業與興趣的經驗。