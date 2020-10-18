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治安隱患多 6成戶外教學申請被拒

記者張晨／紐約報導
公共治安隱患多，市府拒絕大部分戶外教學申請。(市長辦公室提供)
公共治安隱患多，市府拒絕大部分戶外教學申請。(市長辦公室提供)

紐約市公立學校戶外教學計畫遭到阻礙，因公共治安等問題，市府官員拒絕了63%的公校關閉街道、將教學移到室外的要求。

根據統計數據顯示，共有233所公校申請使用相鄰街道進行戶外教學，但只有86所、約37%的學校得到交通局(Department of Transportation)的批准；然而，有46%的私校申請戶外教學獲得批准，通過比率比公校來得高。

獲交通局批准戶外教學的86所公校，有十所在布朗士、39所在布碌崙(布魯克林)、22所在曼哈頓、13所在皇后區，以及兩所在史泰登島。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)和教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)今年8月宣布，學校可以利用街道和公園等戶外空間，作為在新冠病毒爆發期間提高教學安全性的一種方式；白思豪在每日例行記者會上表示，「我們想讓學校盡可能多在戶外活動。」

然而，白思豪提出的戶外教學計畫，遭到市校長公會的反對；來自布朗士的校長表示，他們所在地區的槍枝暴力問題嚴重，在毒品和到處都是注射器的公園內，根本無法進行戶外教學。

交通局表示，在審查申請時，他們會考慮潛在的安全問題，包括卡車或公車路線，或那些有消防站或醫院的路線，學校還須安排一名工作人員在戶外教學時維護安全，以確保在交通高峰時期的安全，並避免任何對課堂教學的干擾。

代表布碌崙部分地區的市議員蘭德(Brad Lander)一直是戶外教學倡議的支持者，他說，那些有權使用街道空間的學校，可以好好利用這次機會；他表示，希望能繼續與交通局合作，為所有社區的學生提供更多的機會，讓他們利用街道作為玩耍和學習的空間，特別是那些受疫情影響最嚴重、開放空間最少的社區。

教育局表示，由於最初的建議存在安全隱患，他們還在協助不到十所學校尋找戶外空間；「學校可以申請多個戶外空間，如果出於安全原因，一個空間不可行，我們可以提供另一個選擇。」教育局發言人奧漢倫(Katie O'hanlon)說。

教育局 公校 紐約市

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