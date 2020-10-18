紐約電影院要重開了! 紐約市以外 感染率低於2%地區 23日起有限度重開

紐約州長葛謨宣布，紐約市以外的疫情和緩地區，可以重開電影院，但限制人數。(Getty Images)

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)17日宣布，為在秋冬季節更有效對抗疫情擴散，紐約將進一步採取以街區為單位目標，進行嚴格執法的策略，當日州衛生廳並表示已對布碌崙(布魯克林)一處計畫邀請萬人的婚禮頒布緊急禁令；而眾人翹首以待的電影業重開也終於獲得葛謨批准，23日(周五)起，除紐約市 外，紐約州其他新冠病毒感染率低於2%的地區電影院 可以重開，但人數限制在25%以內，每個放映廳人數不能超過50人。

葛謨宣布紐約市外其他感染率低於2%地區影院下周五可重開。（州長辦公室提供）

葛謨表示，本月6日州府推出疫情高發地區的紅、橙、黃三級應對限制措施和集中執法方式取得良好效果，一定程度上緩解了皇后區、布碌崙、洛克蘭郡和橘郡的疫情數字飆升，證明集中應對熱點地區的防疫方式是成功的，州府將進一步以街區為單位對出現疫情反彈的地區進行嚴格執法，以更有效應對秋冬可能出現的疫情擴散。

州衛生廳16日晚頒布禁令，要求取消一場計畫於19日(周一)在布魯克林舉行的萬人正統猶太教大型婚禮；葛謨表示，雖然該場婚禮的舉行地點並不在熱點區，但參加婚禮的人數超出限定太多，州府規定紐約市婚禮人數限制在50人以下，「你可以結婚，但你不能有那麼多人參加婚禮。」

紐約市的電影院仍不能重開。（記者金春香／攝影）

另外，州府也公布電影院重開的規定，過去14天內平均感染率在2%以下、除紐約市外州內其他地區的電影院可以重開，只允許25%人數進入，且每個放映廳人數不能超過50人，觀影者和工作人員要配戴口罩，只有在進食和喝飲品時才能摘下；影院要為觀影者指定座位，保證大家維持社交距離，並需要額外員工保證各項防疫準則被嚴格執行，此外影院也需要達到州府規定的高質量室內空氣過濾標準，確保空氣流通。

早在8月葛謨就曾表示電影院很快能重開，但遲遲沒有動作，日前很多電影從業者致信葛謨，指出若再不重開，眾多影院將無法生存，很可能永久關閉。

紐約16日有近16萬人接受新冠病毒檢測、再創新高，陽性率為1.11%，與兩周前數字持平，住院病患929人，比前一日增加11人；熱點地區檢測陽性率為4.34%，前一日為4.84%，熱點地區人口占全州人口2.8%，但確診數字卻占全州10.5%，本周紐約11.6%的確診患者來自熱點地區。