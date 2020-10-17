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男子在展望公園湖泊放鰻魚 恐對本地物種造成威脅

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙展望公園湖泊日前被發現有人放生大量野生鰻魚。(民眾提供)
布碌崙展望公園湖泊日前被發現有人放生大量野生鰻魚。(民眾提供)

布碌崙(布魯克林)展望公園湖泊(Prospect Park Lake)日前被發現有人放生大量鰻魚(eel)，專業人士從圖片中鑑定其是原產自東南亞的沼澤鰻魚，可食用植物、甲殼動物、昆蟲和魚類等，可能會對本地物種構成威脅。

該事件發生於9月尾，一名男子被路人看見將大量的鰻魚丟進湖裡，離開前還對他們說「我只是想拯救更多生命」；但期間有數條鰻魚從原本裝著的袋子逃出來，被一名跑步的民眾看見其穿梭在草地邊。

該事件在社交媒體上引起關注，城市生態學家Jason Munshi-South表示，喜歡動物的人經常以為放生是很好的方式，事實上大部分物種會因而死亡，有一些則會引發後續問題。

從路人拍攝的圖片上看來，這些鰻魚被鑑定是原產自東南亞的鰻魚，在美國八個州屬曾出現過，而它們幾乎不挑食，可吃掉植物、昆蟲、甲殼動物、青蛙、海龜和其他魚類等，恐怕會獵食、或與本地物種競爭食物。

州環保廳(Department of Environmental Conservation)目前已介入調查，雖然路人表示曾看見至少100條鰻魚，但暫未確定數量；他們表示將在明年春季到訪揪出這些鰻魚，但不認為他們能活過這個冬季。

東南亞 美國 布碌崙

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