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聚集區疫情穩定…最新調查：紐約市復原力強

記者張晨金春香／紐約報導
曼哈頓賓州車站人流在周末已經一定程度上恢復。（記者金春香／攝影）
曼哈頓賓州車站人流在周末已經一定程度上恢復。（記者金春香／攝影）

紐約州政府重點監測的紅色「疫情聚集區」15日的陽性率為4.84%，與前一天持平，州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，相對於全國各地確診數持續攀升，紐約的數據呈現穩定，這需要所有人的努力來保持進步，「我們不能也不會冒險回到今年春天的情況」；另外，一份最新發的分析調查指出，紐約市有強大的「復原能力」，雖然人口密度和公共交通是引發疫情爆發的兩個重要因素，也將在不久後為紐約市重新帶來商機和活力。

州府統計數據顯示，全州15日1707人確診、10人死亡，全州病毒檢測陽性率為1.25％；「紅色疫情聚集區」包括布碌崙(布魯克林)、皇后區、洛克蘭郡(Rockland County)以及橙縣(Orange County)等地，15日總共上報4133個檢測結果，有200人確診，陽性率為4.84%；州內其他地區共上報13萬1906個檢測結果，有1507人確診，陽性率1.14%。

葛謨表示，紐約的數字保持穩定，儘管目前關注的是少數集群，但正在通過有針對性的方法解決，確保不會造成社區傳播。

「地區計畫協會」(Regional Plan Association，簡稱RPA)最新發布分析調查指出，雖然很多數據顯示過去幾個月內不少紐約客選擇搬到其他地方，但這種遷移是暫時性的，是受成本差異驅動的，而長期來看，人們選擇在其他地方工作的意願仍然有限，紐約仍具有強大吸引力。

報告指出，紐約市未來能否快速恢復往日生機，取決於市府、州府和聯邦的疫情後期城市發展策略選擇，人口密度和發達的公共交通是城市重獲生機的重要因素，但目前紐約市大都會捷運署(MTA)經歷巨大財政危機，至明年底仍面臨140億預算缺口，若聯邦政府不設法伸援手，MTA只能靠大舉借債維持，班次也恐需大減40%。

該報告建議在全市設立更多自行車道和公交車道，並設立更多街道為行人使用，報告指出，市長雖然三周前就承諾會宣布城市復甦計畫，但到目前仍未有任何信息。

新報告指出紐約市雖然遭疫情重創，但城市沒有死亡復原能力仍強大。（記者金春香／攝影...
新報告指出紐約市雖然遭疫情重創，但城市沒有死亡復原能力仍強大。（記者金春香／攝影）
新報告指出紐約市雖然遭疫情重創，但城市沒有死亡復原能力仍強大。（記者金春香／攝影...
新報告指出紐約市雖然遭疫情重創，但城市沒有死亡復原能力仍強大。（記者金春香／攝影）

紐約市 疫情 檢測

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