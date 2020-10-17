市警總局長：警員染疫人數上升 無關是否戴口罩

市警感染人數上升，但希爾否認和配戴口罩相關。(記者張晨／攝影)

市警總局局長希爾(Dermot Shea)在16日接受媒體採訪時表示，布朗士 的警員感染新冠有上升的趨勢，但未透露具體數字；但他也表示，這和警員是否配戴口罩關係不大。

希爾在當日接受福克斯電視台(FOX)「紐約好日子」(Good Day NY)的採訪時透露此一訊息，還對市警在全市熱點地區的執法做出回應。

「我們在市警內部看到確診人數上升的趨勢，且一直密切關注。」希爾隨後補充道，布朗士是密切關注的重點區域，但他沒有提到具體的感染人數，也迴避確診數激增是否與警員未按照要求配戴口罩有關的問題，「我們看到了(警員)旅行回來的感染病例。」希爾表示，如何準確定位這些感染人數以及和其密切接觸過的人，是市警如今的防疫 的重點。

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)曾呼籲市警加大對布碌崙(布魯克林)波羅園(Borough Park)以及其他一些疫情熱點地區的防疫執法。

希爾表示，今年是艱難的一年，執法者受到了來自多方面的壓力，「所以我們必須保持專注，保持平衡，做我們能做的，並保證每個人的安全。 」