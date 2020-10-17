簡化流程…糧食券援助計畫 擴大至低收入大學生

葛謨拓展糧食券援助計畫，簡化申請流程，低收入大學生也囊括。(美聯社)

為解決疫情下食品供應不足的擔憂，紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)16日宣布將拓展糧食券援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)，適用範圍擴大到近7萬5000名參加職業或技術教育 課程工作的低收入 大學生，並縮短低收入人群的快速申請，以鼓勵更多符合條件的老年人和殘疾人參加。

紐約州府已與殘障協助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance，簡稱OTDA)、紐約州立大學(SUNY)和紐約市立大學(CUNY)合作；收入符合條件的SUNY、CUNY、綜合大學(comprehensive)、技術學院(technical college)以及社區大學(community college)學生，或註冊職業教育或技術教育項目的學生，就可以參加SNAP。

此外，符合收入要求並在紐約州十個教育機會中心參與職業和技術教育項目、補救課程、基礎成人教育、識字或英語為第二語言的課程的人，也將包括在這項新政策中；過去這些人除非符合每周工作至少20小時，或需要照顧家庭及孩子等條件，否則沒有資格獲得援助。

葛謨還要求OTDA向聯邦農業廳(U.S. Department of Agriculture)申請簡化快速福利申請，以鼓勵更多符合條件的老年人或殘疾人加入；對於低收入或經濟條件有限的申請人，只需完成一張申請表的正反兩面，就可以減少申請或重新認證福利所需的時間。

目前有大約70%符合條件的老年人和殘疾人登記領取福利，而這低於全州約93%的參與率估計，導致此現象的主要原因是SNAP申請表的長度和復雜性；根據其網站顯示，有長達九頁的問題和信息來確定申請人的資格。

葛謨表示，從尋求職業發展的社區大學學生到靠固定收入生活的老年人，食物供應不足和飢餓是紐約低收入人群面臨的一個現實；「我們有義務幫助他們，而這些措施將幫助更多個人和家庭獲得福利，使他們不必再為飯菜發愁。」