我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

簡化流程…糧食券援助計畫 擴大至低收入大學生

記者張晨／紐約報導
葛謨拓展糧食券援助計畫，簡化申請流程，低收入大學生也囊括。(美聯社)
葛謨拓展糧食券援助計畫，簡化申請流程，低收入大學生也囊括。(美聯社)

為解決疫情下食品供應不足的擔憂，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)16日宣布將拓展糧食券援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)，適用範圍擴大到近7萬5000名參加職業或技術教育課程工作的低收入大學生，並縮短低收入人群的快速申請，以鼓勵更多符合條件的老年人和殘疾人參加。

紐約州府已與殘障協助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance，簡稱OTDA)、紐約州立大學(SUNY)和紐約市立大學(CUNY)合作；收入符合條件的SUNY、CUNY、綜合大學(comprehensive)、技術學院(technical college)以及社區大學(community college)學生，或註冊職業教育或技術教育項目的學生，就可以參加SNAP。

此外，符合收入要求並在紐約州十個教育機會中心參與職業和技術教育項目、補救課程、基礎成人教育、識字或英語為第二語言的課程的人，也將包括在這項新政策中；過去這些人除非符合每周工作至少20小時，或需要照顧家庭及孩子等條件，否則沒有資格獲得援助。

葛謨還要求OTDA向聯邦農業廳(U.S. Department of Agriculture)申請簡化快速福利申請，以鼓勵更多符合條件的老年人或殘疾人加入；對於低收入或經濟條件有限的申請人，只需完成一張申請表的正反兩面，就可以減少申請或重新認證福利所需的時間。

目前有大約70%符合條件的老年人和殘疾人登記領取福利，而這低於全州約93%的參與率估計，導致此現象的主要原因是SNAP申請表的長度和復雜性；根據其網站顯示，有長達九頁的問題和信息來確定申請人的資格。

葛謨表示，從尋求職業發展的社區大學學生到靠固定收入生活的老年人，食物供應不足和飢餓是紐約低收入人群面臨的一個現實；「我們有義務幫助他們，而這些措施將幫助更多個人和家庭獲得福利，使他們不必再為飯菜發愁。」

紐約州 低收入 教育

上一則

華人通勤地鐵D線 發現女遊民鼻孔出血趴地亡

下一則

聚集區疫情穩定…最新調查：紐約市復原力強

延伸閱讀

紐約全州單日確診1507人 葛謨：不會再回到春天

紐約全州單日確診1507人 葛謨：不會再回到春天
市警總局長：警員感染人數上升 但和是否配戴口罩無關

市警總局長：警員感染人數上升 但和是否配戴口罩無關
葛謨拓展糧食券援助計畫 簡化申請 低收入大學生也囊括

葛謨拓展糧食券援助計畫 簡化申請 低收入大學生也囊括
解除熱區防疫新規 「州府說了算」

解除熱區防疫新規 「州府說了算」
紐約市防疫執法不力？「2周檢查1.8萬次」

紐約市防疫執法不力？「2周檢查1.8萬次」
葛謨暗指紐約市防疫執法不力 白思豪：已習慣各種指責 做事最重要

葛謨暗指紐約市防疫執法不力 白思豪：已習慣各種指責 做事最重要

熱門新聞

海野雅威被譽為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一。(取自GoFundMe)

知名日裔鋼琴家紐約遭8人圍毆 歹徒要揍「中國人」

2020-10-09 14:43
朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
其中一起盜竊案件嫌犯的體貌特徵。(市警提供)

紐約數家精品店遭搶 嫌犯用「種族主義者」威脅保全人員

2020-10-10 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >