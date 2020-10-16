市警總局長：警員感染人數上升 但和是否配戴口罩無關

市警感染人數上升，但希爾否認和配戴口罩相關。(記者張晨／攝影)

市警總局局長希爾(Dermot Shea)在16日接受媒體採訪時表示，布朗士 的警員有感染新冠上升的趨勢，但其未透露具體數字；但他也表示，這和警員是否配戴口罩關係不大。

希爾在當日接受福克斯電視台(FOX)「紐約好日子」(Good Day NY)的採訪時透露了這一消息，還對市警在全市其熱點地區的執法做出了回應。

「我們也在市警內部看到確診人數上升的趨勢，且一致在密切關注。」希爾隨後補充道，布朗士則是密切關注的重點區域。

但他沒有提到具體的感染人數，也同時迴避了這一激增是否與警員未按照要求佩戴口罩有關的問題。

「這是不可能的——我們看到了(警員)旅行回來的感染的病例。」希爾表示，如何準確定位這些感染人數以及何其密切接觸過的人市警如今防疫的重點。

他補充道，市警會在內部進行追踪，確保在個分局及小組領導團隊中的傳遞及分享疫情 信息；「我們所有人都有責任盡一切可能保護自己的安全，也保護公眾的安全。」

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)曾呼籲市警加大對布碌崙(布魯克林)波羅園(Borough Park)以及其他一些疫情熱點地區的防疫執法。

而希爾則表示，今年是艱難的一年，執法者受到了來自多方面的壓力；「可能就等五分鐘，談話內容就會轉移，有些人就會跳出來說我們做得太多了，所以我們必須保持專注，保持平衡，做我們能做的，並保證每個人的安全。 」