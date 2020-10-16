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紐約市防疫執法不力？「2周檢查1.8萬次」

記者和釗宇／紐約報導
市長白思豪表示，市府過去兩周執行防疫檢查1萬8000多次；圖為警方在皇后區法拉盛的社區活動上進行防疫宣導。(市長辦公室提供)
市長白思豪表示，市府過去兩周執行防疫檢查1萬8000多次；圖為警方在皇后區法拉盛的社區活動上進行防疫宣導。(市長辦公室提供)

市長白思豪(Bill de Blasio)15日表示，目前全市疫情反彈社區的疫情已經進入平台期，儘管還無法斷定是否能在下周結束現行防疫政策，但各項數據已經好轉；此前州長葛謨(Andrew Cuomo)暗指紐約市防疫執法不力，白思豪則表示已經習慣各種指責，但大部分市民都能遵守防疫規定，市府過去兩周防疫檢查超過1萬8000次。

白思豪說，市府自9月30日以來已經在疫情反彈社區進行了超過1萬7000次病毒檢測，並新建了32個檢測點，其中18個位於聚集防疫區；他說，目前各項疫情數據顯示，相關社區的新增病例已經不再大幅增長，相信疫情已經進入平台期，未來幾日的目標是減少病例的增長；儘管目前無法判斷能否按時結束防疫政策，但預計本周日之前就能決定。

此前葛謨暗批紐約市等地方政府執法不力，表示若情況繼續，地方政府將失去州府撥款；對此白思豪表示，絕大部分市民都遵守防疫規則，執法也得到了廣大社區組織的支持，市府已經對小部分不願遵守規定的人和組織執行罰款；他說，過去兩周以來，市府已經執行了超過1萬8000次防疫檢查，共開出288張罰單，其中11張是罰款1萬5000元的大罰單；僅10月14日一天，市府就進行了1700次檢查，開出罰單25張。

對於葛謨的批評，白思豪表示已經習慣了來自華府或者州府的評論，「他們可以評論很多，但我們才是做實事的人；無論是宣傳、檢測還是執法人員，一線人員在疫情中付出很多，我們應該尊重他們的勞動，一同應對來自第二波疫情的威脅，而不是什麼撤資的威脅，解決問題才是最重要的。」

白思豪也表示，儘管市府和州府在防疫的一些細節問題上有分歧，而且他本人與州長的面對面交流並不多，但市府和州府在防疫的策略大方針上是有共識的，而且一些具體工作並不需要市長和州長本人親自溝通；未來市府也將繼續和州府緊密合作，減小分歧。

白思豪表示大部分市民都能遵守防疫規定，市府過去兩周防疫檢查超過1萬8000次。（...
白思豪表示大部分市民都能遵守防疫規定，市府過去兩周防疫檢查超過1萬8000次。（美聯社）
州長葛謨(左)暗指紐約市防疫執法不力，白思豪(右)則表示做實事最重要。（記者和釗...
州長葛謨(左)暗指紐約市防疫執法不力，白思豪(右)則表示做實事最重要。（記者和釗宇／攝影）

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