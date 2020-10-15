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地方政府防疫執法不力 將失州府撥款

記者和釗宇╱紐約報導
葛謨表示，州府已警告地方政府若不能在疫情反彈區域確保防疫執法，將無法獲得州府撥款。（州長辦公室提供）
葛謨表示，州府已警告地方政府若不能在疫情反彈區域確保防疫執法，將無法獲得州府撥款。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)14日表示，州府已經書面知會包括紐約市在內的各地方政府，警告地方政府若不能在疫情反彈區域確保防疫執法，將無法獲得州府撥款。

葛謨表示，相關防疫規定已經不是公共宣傳問題，而是執法問題，州府仍密切關注正統猶太教社區的防疫形勢；「我保證如果有任何正統猶太學校違規，就不會獲得州府撥款，這樣就會有更多人遵守規定。」

葛謨說，「我們有權停止撥款，具體停撥多少，決定權也在我們。」但他未透露若紐約市未能有效執法，將損失多少州府撥款。

州長辦公室也向疫情反彈區的各學校發出警告，如果違反州府防疫規定擅自復課，必須盡快關閉，否則將無法獲得州府撥款；目前，有十幾所私立猶太小學罔顧州府禁令，繼續復課，葛謨暗批白思豪因懼怕政治壓力而疏於執法，「地方政府不想執法，為什麼？因為政治敏感，因為他們執法的社區在政治上頗有權勢，所以我理解他們不想激怒這些社區。」

葛謨的做法遭到一些民選官員批評，認為這是效法川普式的威脅；州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)表示，如果州府真的因此不給撥款，州議會應當立即復會，廢除州府的緊急狀態令；白思豪發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)也表示，加強防疫執法的原因應當是為了抵禦第二波疫情，而非威脅將失去撥款。

州府數據顯示，全州13日新冠病毒檢測超過11萬次，陽性率為1.1%，其中聚集防疫區的陽性率高達6.2%，其他地區的陽性率僅為0.95%；全州13日新冠總住院人數比前日增加15人，至938人，新增七例死亡。

葛謨重申，預計紐約州的抗疫工作可能至少要再持續一年，因為一些居民即便在新冠疫苗出爐的情況下，也拒絕接種；「除非百分之百的居民都接種疫苗，否則防疫工作可能持續數年。」

葛謨暗批白思豪因懼怕正統猶太社區的政治壓力而疏於執法。（美聯社）
葛謨暗批白思豪因懼怕正統猶太社區的政治壓力而疏於執法。（美聯社）

防疫 葛謨 紐約市

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