人口普查明早6時結束！紐約客快回覆

美國人口普查確定於美東時間16日清晨6時結束，圖為人口普查員日前在紐約時報廣場進行宣導。(路透)

最高法院13日緊急裁定，允許川普 政府提前停止2020年人口普查 ，全國將於夏威夷時間15日晚11時59分(美東時間16日清晨6時)結束；紐約市 人口普查總監曼寧(Julie Menin)與紐約移民聯盟(NYIC)等組織14日緊急開會指出，目前紐約市的自主回覆率為61.4%，比全國數字低5%，呼籲還未回覆的民眾在截止的倒數時刻抓緊回覆、確保參與普查。

曼寧表示，失去10月31日之前的兩周時間，給紐約市人口普查帶來很大負面影響，僅在過去兩周，全市就舉行了超過100場幫助民眾填寫普查表活動，若截止日期沒有提前，紐約定能保證更多還未回覆者參與進來。

聯邦地區法院原本裁定，人口普查截止期限在川普政府原訂的10月5日後，可以持續進行至10月31日，川普政府提請上訴之後，一周之前遭到位於加州的聯邦第九上訴法院駁回，但最高法院13日緊急裁定，駁回下級法院讓普查延長的裁決。

今年全國人口普查的結果，將決定2024年、2028年總統大選各州分配選舉人票的數量，目前紐約市自主回覆率為61.4%，與全國平均水平僅差5%，比十年前紐約市低於全國回覆率14%差距甚大。

不過，紐約市的回覆數據高於人口普查局在新冠疫情前預估的58%，表現還超過洛杉磯、芝加哥、波士頓與費城等很多大城市。

雖然人口普查局稱2020年人口普查涵蓋全美99.9%家庭，但美國統計協會及前線普查員和合作夥伴都質疑調查數據；曼寧也指出，能最準確判斷人口普查準確性的數字就是自主回覆率，這也是為什麼紐約市投入4000萬元確保提高自主回覆率，紐約市將在最終數據出台後進行核實，確保人口普查局這一數字的準確性。

紐約移民聯盟人口普查高級研究員Meeta Anand強調，選擇在網上回覆者可在16日清晨6時前登錄my2020census.gov/回覆，欲打電話回覆者需要在15日晚10時前撥打(844)391-2020(普通話)及(844)398-2020(廣東話)，而打算寄出回覆表格者，必須在15日白天寄出。