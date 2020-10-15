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交通局執意設公車專用道 法拉盛華商會擬聯合商家提告

記者牟蘭╱紐約報導
法拉盛華商會表示，商家代表日前與市交通局舉辦閉門會議，陳情計畫實施後對當地商家造成的負面影響，要求暫停這項計畫。(記者牟蘭╱攝影)
法拉盛華商會表示，商家代表日前與市交通局舉辦閉門會議，陳情計畫實施後對當地商家造成的負面影響，要求暫停這項計畫。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛緬街公車專用道計畫引發爭議， 法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)14日表示，日前在市交通局(DOT)的閉門會議中，商家陳情說該計畫對當地商家造成負面影響，要求暫停這項計畫；華商會說，交通局目前尚無明確回應，若當局執意實施該計畫，他們將聯合商民訴諸法律，維護民眾合法權益。

法拉盛華商會14日邀請市議員顧雅明與多位商家代表舉辦記者會，由退休法官伍元天在線上講解與交通局首次針對緬街公車專用道計畫舉辦閉門會議進展；伍元天說，日前會議上，多位商家與居民代表向當局再次陳情，若計畫實施會對社區造成負面影響，更反對交通局將曼哈頓14街模式套用在緬街。

伍元天表示，當局尚未對商民反對公車專用道的意見做出明確答覆，但也未在會上重申公車專用道實施的具體時間或下一步進展；他說，會談結束後，他的團隊將代表商會與商家繼續與交通局溝通，等待交通局的回應。

顧雅明表示，市府宣布緬街公車專用道計畫後，他一直與商民站在一起，反對這項計畫，但目前當局不再對其辦公室做任何回應；他說，新冠疫情已經重創華人商家的生意，他反覆向當局重申，若這項計畫實施，即使只有一年，也會讓許多商戶撐不過今年冬天。

華商會總顧問杜彼得表示，日前會議中，雖然與會人士一再重申商民的反對意見，但交通局只羅列友聯街部分商家支持該計畫的言論；他說，若交通局不顧法拉盛商家與民眾的利益，一定要實施這項計畫，該會將聯手各商會訴諸法律，阻止這項計畫實施，「只要交通局做出任何準備實施舉措，我們就會(提)告」。

法拉盛華商會總幹事胡師功、理事長戴宏及多名會員、北京同鄉會會長張寶利、理事長侯建利及地產商徐家鵬等都參加了記者會。

根據市交通局公布信息，市府計畫在北方大道與三福大道間的緬街路段，設置公車與運貨卡車專用車道，除一個街區內接送或從車庫中通行外，禁止私家車通行。

法拉盛華商會表示，若DOT執意實施緬街公車專用道計畫，該會將聯合商家提告。(記者...
法拉盛華商會表示，若DOT執意實施緬街公車專用道計畫，該會將聯合商家提告。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛華商會表示，商家代表日前與市交通局舉辦閉門會議，陳情計畫實施後對當地商家造...
法拉盛華商會表示，商家代表日前與市交通局舉辦閉門會議，陳情計畫實施後對當地商家造成的負面影響，要求暫停這項計畫。(記者牟蘭／攝影)

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