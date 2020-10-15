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電視台亞裔記者採訪 遭正統猶太人飆罵「中國佬」

記者顏潔恩╱紐約報導
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

紐約WABC電視台一名亞裔記者日前在布碌崙(布魯克林)採訪時，遭一名自稱是哈希德派(Hasidic)的猶太人言語侮辱，包括多次用「中國佬」(Chinky)字眼稱呼他，還威脅要傳染新冠病毒給該名記者，並遲遲不願離開現場，大肆抱怨對中國人的不滿情緒。

韓裔金CeFaan13日在推特上分享這段經歷表示，日前在布碌崙51街1975號的Bais Yaakov D'Chassidei Gur猶太學校外進行拍攝工作，提到該區被列為反彈最嚴重的紅色聚集疫情區(Cluster zone)，但許多搭乘校車的學生始終未戴口罩。

工作進行到一半時，一名未戴口罩的猶太男子突然出現，用帶有歧視的字眼辱罵他；金CeFaan表示，對方叫他「中國佬」至少七次，接著不停抱怨他對中國人的負面感受；不久後該男子對金CeFaan表示自己剛檢測出感染新冠肺炎，並威脅說「你過來，中國佬，讓我給你一點新冠病毒」。

金CeFaan表示，這起事件說明當地社區居民對外界抱有敵意，用威脅和歧視對待他人；他也解釋自己來自韓裔家庭，在美國出生和長大，曾在美國陸軍服務。

金CeFaan的推文得到不少人回應，一名居住在正統猶太社區的居民Cindy Darrision表示，她領養的華裔女兒就在該校就讀，自年初起就必須承受反華裔、反猶太裔的負面情緒，因此了解他的經歷；她也譴責該名男子的行為，「100%是錯誤的，而且並不代表我們(猶太人)」。

種族歧視從來不是解決問題的方法」，國會眾議員孟昭文(Grace Meng)也回應該推文，直指事件中的男子使用令人感到噁心的語言，希望種族仇恨可立即停止蔓延。

猶太 中國 種族歧視

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