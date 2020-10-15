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23起仇恨犯罪22起亞裔受害 市警籲及時報案

記者張晨╱紐約報導
紐約市今年接報了23起與新冠相關的仇恨犯罪案件，其中22起為亞裔受害；但警方表示實際案件數量更多。圖為亞裔團體日前示威爭取權益。(路透)
紐約市今年接報了23起與新冠相關的仇恨犯罪案件，其中22起為亞裔受害；但警方表示實際案件數量更多。圖為亞裔團體日前示威爭取權益。(路透)

華裔精英組織「百人會」(Committee of 100)與紐約市警14日舉辦線上會議，探討近日再次多發的族裔仇恨案件；會上透露，今年為止全市共接報了23起與新冠相關的仇恨犯罪案件，其中多達22起涉及亞裔受害者，另有一起與猶太裔社區相關；與會人士呼籲歧視案受害者，無論案件大小都要報警。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)、仇恨犯罪行動組(Hate Crime Task Force)組長莫利納里(Mark Molinari)以及亞裔仇恨犯罪工作組組長盧曉士參加會議；莫利納里表示，有的受害者並不願在案發後協助警方調查。

南加州亞太法律中心主席郭志明(Stewart Kwoh)主持會議，他表示，目前因新冠肆虐而涉及亞裔受害者的仇恨案件在全美範圍內增加，紐約市警亞裔仇恨犯罪工作組的成立將更精準地偵破這些案件；當日有超過200個團體組織與會，希望運用社區力量協助破案。

希爾表示，所有的種歧視行爲都是「不可接受的，與紐約市包容的價值觀不符」，而反擊仇恨犯罪面臨許多障礙，包括語言障礙、文化隔閡，也有不少人害怕舉報後被報復、不願報告或不信任警察，亞裔仇恨犯罪工作組的成立就是為了建立橋樑。

「亞裔警員的助力確實幫助我們說服了部分受害者，並成功對嫌犯進行控罪。」莫利納里說，他也知道很多亞裔市民反應類似的仇恨罪案遠不止23起，但是否歸類為仇恨犯罪需要考慮諸多因素，且需由區檢察官決定，並非市警單方決定。

盧曉士表示，自己作為第一代移民深知亞裔社區如今面臨的挑戰，華埠、法拉盛等華裔聚居的社區居民，不僅經歷疫情的煎熬，同時又承受種族歧視的痛苦，許多亞裔小商業者被針對，店鋪收入銳減。

「重要的是讓受害者知道，有人願意幫助他們。」他說，已親自與多名受害者交流，有的受害者找到社區組織以及維權人士，堅持不懈地上報，「這是我們希望看到的，不管案件大小，都需及時報案。」

盧曉士強調亞裔受害者需及時報案。(視頻會議截圖)
盧曉士強調亞裔受害者需及時報案。(視頻會議截圖)

亞裔 仇恨犯罪 紐約市

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