羊頭灣驗光診所被盜逾1100元商品 警方通緝3嫌犯
布碌崙羊頭灣一家驗光診所遭3名男子闖入行竊，帶走約1153元商品後逃離，警方已公開嫌犯影像與特徵追查。
AI摘要
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布碌崙羊頭灣一家驗光診所遭3名男子闖入行竊，帶走約1153元商品後逃離，警方已公開嫌犯影像與特徵追查。
三名劫匪近日闖入布碌崙(布魯克林)羊頭灣一家驗光診所，從展示架上拿走了價值約1153元的商品後逃離現場。警方目前已經通過監控錄像取得了三名嫌疑人的照片並將其公諸於眾，希望知情者及時與警方聯繫。
此案發生在市警61分局的轄區內，事發地點距離羊頭灣地鐵站不遠。警方稱，2日傍晚大約6時15分，三名身份不明的男子進入位於羊頭灣路(Sheepshead Bay Rd)1402號的驗光診所，從展示架上拿走了價值約1153元的商品後逃離現場。事件中無人受傷。
第一名嫌犯最後一次被目擊時身穿藍色夾克、黑色連帽衫、灰色褲子和黑色運動鞋；第二名嫌犯最後一次被看到時身穿黑色連帽衫、黑色褲子和黑色運動鞋；第三名嫌犯最後一次出現時身穿黑白相間的連帽衫、黑色褲子和黑色運動鞋。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
案件發生在布碌崙羊頭灣路1402號的驗光診所，時間約為2日傍晚6時15分，地點距離羊頭灣地鐵站不遠，屬市警61分局轄區。 共有3名身份不明的男子闖入店內，從展示架上拿走價值約1153元的商品後逃離現場。案發過程中沒有任何人受傷。 警方已透過監控錄像取得3名嫌犯照片，並公布其衣著特徵；民眾可致電(800)577-TIPS(8477)、上網、傳簡訊、在X平台留言或使用CS-NYC應用程式通報。
精華 FAQ
案件發生在布碌崙羊頭灣路1402號的驗光診所，時間約為2日傍晚6時15分，地點距離羊頭灣地鐵站不遠，屬市警61分局轄區。
共有3名身份不明的男子闖入店內，從展示架上拿走價值約1153元的商品後逃離現場。案發過程中沒有任何人受傷。
警方已透過監控錄像取得3名嫌犯照片，並公布其衣著特徵；民眾可致電(800)577-TIPS(8477)、上網、傳簡訊、在X平台留言或使用CS-NYC應用程式通報。
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