台裔畫家陳錦芳家族陷逾3000萬債務糾紛，曼哈頓蘇荷區藝術大樓或面臨易主。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 陳錦芳家族因蘇荷區大樓抵押借款違約陷入破產重組，法院准以物業抵債並註銷4名家族成員股權，現已上訴但仍面臨失去大樓風險。

台裔畫家陳錦芳(T.F. Chen)及其家族陷入一宗涉及逾3000萬元的債務糾紛，由其家族持有逾30年、曾作為藝術交流場所的曼哈頓蘇荷區(SoHo)大樓或面臨易主。根據紐約南區聯邦破產法院上月批准的重組方案，陳氏家族旗下公司將以該物業抵償債務，四名家族成員所持股權亦將註銷。陳錦芳等四人提出上訴，於23日在南區聯邦地區法院立案；破產法院則於同日拒絕撤銷或暫緩執行原裁決。

涉案物業位於拉菲逸街(Lafayette St.)250號。根據法院文件，陳氏家族於1994年購入該大樓，最初旨在展示及銷售陳錦芳的藝術作品，其後由家族旗下不同機構共同營運，曾將整棟大樓用作文化中心及畫廊。持有物業的公司Chen Foundation, Inc.於1996年在內華達州註冊成立，儘管名稱含有「基金會」字樣，但並非非營利機構。

由於畫廊收入逐漸不足以負擔整棟大樓的營運開支，陳氏家族自2001年起，將部分樓層改作商業出租用途，並繼續在其餘樓層經營畫廊及文化中心。根據2024年的破產法院裁決，商業租金 多年來已成為該公司的主要收入來源，陳錦芳的藝術作品則已多年未在美國售出。

債務糾紛源於該公司以大樓作為抵押，向香港上海商業銀行(Shanghai Commercial Bank)紐約分行及上海商業儲蓄銀行(The Shanghai Commercial & Savings Bank)借貸。兩家銀行其後因貸款違約於2024年向州高等法院提起抵押物止贖(foreclosure)訴訟，除要求處置涉案物業外，亦追究陳錦芳等四名家族成員及相關企業作為貸款擔保人的責任。

公司於2024年3月首次申請破產保護，該案於去年1月遭法院駁回，貸款債權隨後由LCP SoHo V LLC承接。去年4月，州法院裁定涉案物業可進行止贖，相關擔保人亦須承擔擔保責任。今年3月，該公司再次申請破產保護。

根據今年10月獲法院批准的重組方案，截至去年12月，債權金額至少為3135萬元，且利息及相關費用仍在累計；與此同時，公司申報的物業價值約為2790萬元，兩者相差逾345萬元。

方案規定，公司須將作為唯一資產的大樓轉讓予債權人指定的受讓方，以全數抵償公司及擔保人的相關債務。債權人則須提供資金支付破產開支及向其他債權人作出分配。

陳錦芳及其妻侯幸君(Lucia Chen)、兒子陳德立(Ted Chen)及女兒陳玉立(Julie Chen)共同持有該公司的全部股權。按照重組方案，四人的股權將悉數註銷，且不會因此獲得任何分配；公司亦將於完成物業轉讓後停止營運，並在破產程序結束後解散。

法院文件顯示，陳氏家族早於去年12月與債權人達成和解協議，同意遷出涉案大樓並配合其後的破產申請，以換取現金。截至今年7月，債權人已將約110萬元存入律所Jacobs P.C.負責人的信託帳戶。陳氏家族其後對該事務所同時代表公司及家族成員所涉及的潛在利益衝突，以及和解款項的處理方式提出質疑。

四名家族成員於本月初提出上訴，並要求破產法院撤銷或修改重組方案批准令，以及暫緩執行。法官指出，陳氏家族早已知悉律師的雙重代理關係及部分和解款項將用於支付律師費的安排，且各項主張不足以推翻原裁決，遂於23日駁回有關請求。上訴導致重組方案的生效日期推遲；目前，陳氏家族已另聘律師。

此次債務糾紛亦涉及陳氏家族在曼哈頓成衣區(Garment District)的地產開發項目。家族於2016年以5000萬元購入西35街335號一棟12層大樓，擬改建為住宅公寓及文化中心，並以蘇荷區大樓作為融資抵押品。然而，開發項目其後陷入困境，於2022年出現貸款違約，兩家銀行於2024年提起訴訟，尋求取得物業產權或進行止贖。