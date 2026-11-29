長島納蘇郡正式加入由紐約州15個郡警長提起的聯邦訴訟，挑戰州長霍楚簽署的禁止地方執法機構與ICE簽訂移民執法合作協議的新法。圖為ICE執法人員逮捕非法移民。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 納蘇郡正式加入聯邦訴訟，反對紐約州限制地方與ICE合作的新法；州府則維持禁止收押民事移民被拘留者，但允許刑案合作。

長島納蘇郡(Nassau County)與紐約州 政府在移民執法問題上的爭議持續，繼今年8月宣布遵守州府禁止地方執法機構與聯邦移民及海關執法局(ICE )簽訂移民執法合作協議的新法後，納蘇郡近日正式加入聯邦訴訟，挑戰該法對地方執法權限的限制。與此同時，地方監獄即日起不得再依合作協議替ICE收押涉及民事移民程序的被拘留者。

據「新聞日報」(Newsday)報導，該訴訟最初由紐州15個郡的警長於今年8月向紐約北區聯邦地區法院提出，挑戰州長霍楚 (Kathy Hochul)簽署的「地方警察、地方犯罪法」(Local Cops, Local Crimes Act)。原告曾要求法院在案件審理期間暫停執行新法，但遭聯邦法官於本月稍早駁回。根據19日提交的修訂版訴狀，納蘇郡及郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)、代理郡警長與警察局長等均已加入原告行列。訴狀主張，地方警長應有權自行決定是否及如何參與聯邦移民執法合作機制，而不應受到州政府干預。

根據新法，除非有聯邦司法令狀要求，州及地方政府雇員不得專門詢問民眾的移民身分，地方監獄也不得再依合作協議收押涉及民事移民程序的人士，但地方執法機構仍可就刑事案件與ICE合作，收押面臨聯邦刑事指控的人士，以及依法執行法院命令及司法令狀。

自總統川普第二任期開始後不久，納蘇郡警察局及郡警長辦公室便先後與ICE簽訂合作協議。新法出台後，納蘇郡一度拒絕遵守，直至今年8月，布萊克曼才宣布郡政府將依法行事。

相關合作長期引發爭議，郡政府認為此舉有助打擊犯罪、維護公共安全，反對者則認為，相關措施削弱了移民社區對警方的信任。據此前調查，納蘇郡替ICE收押的移民中，近六成沒有刑事定罪紀錄，也未面臨刑事指控，曾因暴力犯罪被定罪者則不足5%。