紐約州青少年遭網路詐騙 人均損失全美第1
最新數據顯示，紐約州20歲以下青少年遭網路詐騙的人均損失高居全美第一，且2022年曾因少數高額案件使總損失暴增。
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最新數據顯示，紐約州20歲以下青少年遭網路詐騙的人均損失高居全美第一，且2022年曾因少數高額案件使總損失暴增。
青少年遭受網路詐騙正日益成為紐約州的一個社會問題。根據H&P律師事務所(H&P Law)的最新數據，從2021至24年的四年間，紐約州青少年因遭受網路詐騙，每位受害者的人均損失金額為2萬4621元，是全國平均6064元的四倍多，位居全美第一。在這四年間，紐約州青少年因網路詐騙共損失8336萬8010元，共有3386名受害者。
北達科他州(North Dakota)排名第二，每位受害者損失1萬1064元，不到紐約州的一半；德州、北卡羅來納州、新澤西州依次排名第三至第五。夏威夷州排名墊底，每位受害者損失509元，幾乎是紐約州的48分之一。
紐約州青少年網路詐騙年度平均總損失為2080萬元，也居全國之首。從不同年份來看，2022年紐約州青少年網路詐騙出現驚人飆升，達6370萬元，人均損失達7萬9314元，比2021年的7929元飆升了900%，創下該資料集所有州單年最高紀錄。雖然紐約州青少年受害者人數在四年間基本穩定在803至908人之間，但總損失卻從2024年的120萬元到2022年的6370萬美元不等，波動幅度高達53倍，顯示零星發生的大規模、高額詐騙事件是造成紐約州青少年巨額經濟損失的主要原因。
該研究分析了2021至24年美國聯邦調查局(FBI)網路犯罪申訴中心的數據，檢視了全美50個州20歲以下受害者的網路詐騙報告。
根據H&P律師事務所資料，紐約州20歲以下受害者在2021至24年間的人均損失為2萬4621元，是全美平均6064元的4倍多，明顯高於其他州。 4年間，紐約州青少年因網路詐騙累計損失8336萬8010元，共有3386名受害者，年度平均總損失約2080萬元，兩項指標都居全國之首。 2022年紐約州青少年網路詐騙損失衝到6370萬元，人均達7萬9314元，較2021年暴增900%。雖受害者人數相近，但少數大額案件拉高了總損失。
精華 FAQ
根據H&P律師事務所資料，紐約州20歲以下受害者在2021至24年間的人均損失為2萬4621元，是全美平均6064元的4倍多，明顯高於其他州。
4年間，紐約州青少年因網路詐騙累計損失8336萬8010元，共有3386名受害者，年度平均總損失約2080萬元，兩項指標都居全國之首。
2022年紐約州青少年網路詐騙損失衝到6370萬元，人均達7萬9314元，較2021年暴增900%。雖受害者人數相近，但少數大額案件拉高了總損失。
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