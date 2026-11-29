在青少年遭網路詐騙案中， 紐約州受害者人均損失金額全美第一。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 最新數據顯示，紐約州20歲以下青少年遭網路詐騙的人均損失高居全美第一，且2022年曾因少數高額案件使總損失暴增。

青少年遭受網路詐騙 正日益成為紐約州 的一個社會問題。根據H&P律師事務所(H&P Law)的最新數據，從2021至24年的四年間，紐約州青少年因遭受網路詐騙，每位受害者的人均損失金額為2萬4621元，是全國平均6064元的四倍多，位居全美第一。在這四年間，紐約州青少年因網路詐騙共損失8336萬8010元，共有3386名受害者。

北達科他州(North Dakota)排名第二，每位受害者損失1萬1064元，不到紐約州的一半；德州、北卡羅來納州 、新澤西州依次排名第三至第五。夏威夷州排名墊底，每位受害者損失509元，幾乎是紐約州的48分之一。

紐約州青少年網路詐騙年度平均總損失為2080萬元，也居全國之首。從不同年份來看，2022年紐約州青少年網路詐騙出現驚人飆升，達6370萬元，人均損失達7萬9314元，比2021年的7929元飆升了900%，創下該資料集所有州單年最高紀錄。雖然紐約州青少年受害者人數在四年間基本穩定在803至908人之間，但總損失卻從2024年的120萬元到2022年的6370萬美元不等，波動幅度高達53倍，顯示零星發生的大規模、高額詐騙事件是造成紐約州青少年巨額經濟損失的主要原因。

該研究分析了2021至24年美國聯邦調查局(FBI)網路犯罪申訴中心的數據，檢視了全美50個州20歲以下受害者的網路詐騙報告。