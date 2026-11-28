一名身分不明人士23日在曼哈頓華埠持木棍襲擊休班警員，造成警員臉部受傷送醫。(NYPD提供)

AI摘要 文章摘要整理： 華埠近日先有62歲華婦命案，後有休班市警街頭遇襲；同時五分局與七分局入室盜竊大幅上升，與全市整體犯罪下降形成對比。

曼哈頓華埠繼20日發生62歲華婦在住所內遇害的命案後，23日再有一名休班市警(NYPD)警員在街頭遭人持木棍襲擊，臉部受傷送醫；市警最新統計顯示，儘管今年全市七大重罪案件總數下降，但管轄華埠及下東城的市警五分局及七分局均錄得升幅，其中，入室盜竊案分別較去年同期增加35.4%及71.4%。

根據市警消息，襲擊案發生於23日上午約7時50分，地點位於中央街(Centre St.)與獲架街(Walker St.)交界附近。案發時，一名身分不明人士接近休班警員，持木棍擊打其左側臉部，造成警員臉部腫脹及疼痛，嫌犯隨後沿中央街向南徒步逃離。

醫療救護人員將受傷警員送往醫院接受治療。警方尚未公布受傷警員身分，也未透露其與嫌犯此前是否相識。

在警員遇襲前三日，一名62歲華婦在華埠加薩林街(Catherine St.)的住所內遇害，另有一名66歲華裔 男子受傷。警方翌日逮捕25歲無固定住所男子佛羅倫蒂諾(Alexander Florentino)，並以謀殺、企圖謀殺及入室盜竊等多項罪名起訴。

市警統計顯示，截至22日，華埠五分局今年以來共錄得1276宗七大重罪案件，較去年同期的1206宗增加5.8%。其中，入室盜竊案由113宗增至153宗，增幅達35.4%；搶劫案由132宗增至176宗，增加33.3%。

鄰近轄管東百老匯一帶的七分局同期錄得870宗七大重罪案件，較去年同期的831宗增加4.7%，其中入室盜竊案由84宗增至144宗，增幅達71.4%。

相比之下，全市今年以來的七大重罪案件總數較去年同期減少6.25%，其中入室盜竊案減少13.5%，搶劫案減少12.3%。

華埠社區人士陳家齡表示，部分居民可能因語言障礙而未向警方報案，區內實際發生的入室盜竊案或多於官方統計所反映的數字。市警呼籲知情民眾撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或登錄止罪網站crimestoppers.nypdonline.org提供線索，消息來源將保密。