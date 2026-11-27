AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙日落公園一名華裔女護士過馬路時遭超速闖紅燈車輛撞死，22歲嫌犯自首後被控多項罪名，警方並指他涉車輛沿途多次超速且過去曾有被捕紀錄。

布碌崙 (布魯克林) 3大道日落公園 路段8月底發生慘烈車禍，剛下夜班的華裔 女護士鄭佳怡(音譯，Jiayi Zheng)在正常穿越3大道時，被一輛超速且闖紅燈的車輛撞飛，當場死亡。肇事駕駛畏罪潛逃。22歲的嫌犯梅爾卡多(Justin Mercado)日前前往市警72分局自首，被控犯有二級過失殺人、刑事疏忽致死、侵襲、肇事逃逸、魯莽危害他人安全及魯莽駕駛六項罪名。事後警方的披露顯示，他們通過積極追蹤，已掌握了嫌犯的動向。法院紀錄更顯示，嫌犯兩年前曾有過被捕紀錄，面對多項控罪。

車禍發生後，警方根據從附近商店獲取的監控錄像，認為肇事車輛是一輛掛著賓州車牌的黑色凱迪拉克(Cadillac)轎車。根據警方消息人士的說法，經過查看沿途監控錄像，警方認定肇事凱迪拉克車當晚從曼哈頓一家飯店出發，駛至日落公園的車禍現場。車輛撞人後沒有停下，而是飛速離開肇事現場，最終抵達史泰登島，並將車輛遺棄在史島的一個地點。

肇事車輛事故當天在曼哈頓和布碌崙多次被交通攝影機拍到超速。其中包括：車禍前約30分鐘，該車在曼哈頓下城一處學校區域被超速攝影機抓拍到；車禍後，該車在布碌崙3大道再次被拍到超速；車禍後約8分鐘，該車在布碌崙學校區域又兩次被記錄到超速。

梅爾卡多被捕後，法庭紀錄更顯示，2024年11月8日，梅爾卡多因在史島涉及一宗危險駕駛、逃避警員追截、以車輛作為武器傷人的刑事案件而遭市警120分局警員逮捕。當時他面對一項二級襲擊重罪，以及魯莽危害他人安全、魯莽駕駛、駕車逃避警員、妨礙政府行政，以及非法持有武器等輕罪。被告原定今年12月再次出庭，現在因鄭佳怡案被捕，這宗案件的審理安排也會受到影響。

另據報導，梅爾卡多今年8月曾因涉嫌無照或吊銷駕照期間駕駛而被捕；在致命車禍前三天，他曾因相關駕駛問題再次被捕。在鄭佳怡車禍前幾周，他還曾在史島學校區域超速。

梅爾卡多過堂時，法官設立保釋金1萬5000元現金或10萬元保證金。