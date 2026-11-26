監控錄像顯示，鄭佳怡是在十字路口等候了片刻，等變燈後再過馬路的。(讀者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙日落公園3大道發生超速闖紅燈致死肇逃案，22歲男子梅爾卡多被控多項罪名，華裔女護士鄭佳怡下班過馬路時遭撞身亡，當局並宣布將改善該路段交通安全。

紐約市警25日逮捕22歲的男子梅爾卡多(Justin Mercado)，他涉嫌於三個月前在布碌崙 (布魯克林 )日落公園3大道駕車超速闖紅燈，導致正過馬路的華裔 女護士鄭佳怡(Jiayi Zheng，音譯)被撞身亡。

據報導，今年8月29日上午，被害者鄭佳怡從紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital–Brooklyn)下夜班。當她在3大道交55街路口過馬路時，被一輛南向行駛的黑色凱迪拉克(Cadillac)駕車撞倒。監控錄像顯示，事發時該車速度極快，肇事駕駛事發後並未停車，而是直接逃離了現場。

警方鎖定住在史泰登島的梅爾卡多後，於25日上午將其逮捕。梅爾卡多被控駕車時無視紅燈，撞上正行走在行人穿越道上、且擁有優先通行權的鄭佳儀，當負全部責任。發生碰撞時，該路段的限速為每小時25哩，但梅爾卡多的車速則高達每小時55哩。

梅爾卡多面臨多項指控，包括二級過失殺人罪(second-degree manslaughter)、刑事疏忽致死罪(criminally negligent homicide)、肇事逃逸（未通報）、二級傷害罪、二級魯莽危害罪(reckless endangerment)以及魯莽駕駛罪。法官裁定保釋金為1萬5000元現金或10萬元保證金，並要求被告於2027年2月24日再次出庭。

醫院同事到事發地悼念華裔護士鄭佳怡。(記者胡聲橋╱攝影)

當地居民一直擔憂3大道的交通安全問題，交通倡議者強調，該路段過於寬闊，行人過馬路時需要長距離橫越行車空間，還有照明不足、缺乏受保護的單車道等問題。紐約市府亦將該路段描述為布碌崙最危險的街道之一，過去十年間已有17人在此喪生。

鄭佳怡的悲劇發生後，市長曼達尼(Zohran Mamdani)公布了3大道日落公園長逾兩哩路段的重新規畫方案，內容包含設置保護性單車道、縮短過街距離及其他安全改善措施。