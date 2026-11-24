命案發生後，警方封鎖加薩林街及周邊道路，大批警車及緊急勤務車輛到場。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約華埠發生62歲華婦遭性侵殺害案件，25歲宏都拉斯籍嫌犯被指曾非法入境、遭捕38次仍屢獲釋，引發司法與移民執法爭議。

紐約華埠一名62歲余姓女子(Jin Yu，音譯)20日在家中遭侵犯勒斃，嫌犯25歲宏都拉斯籍男子弗洛倫蒂諾(Alexander Florentino)隔天被捕。執法消息人士透露，弗洛倫蒂諾自2025年2月以來在紐約市被捕38次，案發前一天才獲准無保釋放，引發司法與移民 執法爭議。

「紐約郵報」引述消息人士報導，弗洛倫蒂諾2022年非法入境美國後曾遭遣返，其後再度入境。他在紐約涉及的案件包括入室盜竊、毒品、竊盜及地鐵違規，並有至少十餘次缺席出庭紀錄。

命案前一天，弗洛倫蒂諾因竊盜及持有贓物罪出庭。檢方援引針對被告在案件未決期間再犯的法律條款，要求裁定3000美元現金保釋或9000美元保釋擔保，但法官霍華德(Juliet Howard)仍准其無保獲釋。消息人士稱，他隔天上午另涉一起商店竊案，下午涉嫌犯下余女命案，目前羈押於雷克島監獄(Rikers Island)。

消息人士指出，8月20日，移民及海關執法局(ICE)的執法與遣返行動處(ERO)注意到弗洛倫蒂諾一再被捕，並將其案件轉交進一步調查。

消息人士表示，聯邦政府從3月18日至11月20日之間，針對弗洛倫蒂諾發布了至少四份拘留令，但紐約州的庇護政策禁止地方警察與聯邦移民當局合作，讓他得以繼續逍遙法外。21日(命案發生隔天)，當局對他發布了第五份拘留令。

國土安全部(DHS)在一份聲明中表示：「我們呼籲紐約配合執行他的拘留令。他的所有訴求都將由移民法官審理，他也會獲得正當法律程序。本屆政府不會無視法治。」

「這就是危險所在，」一名消息人士說，「他(弗洛倫蒂諾)在11月因兩起不同事件首次被捕時，身上就已經背著兩張未執行的逮捕令。但他卻在仍有兩起案件未決的情況下，因兩起新案件接受傳訊──結果還是被放了出來？」

代表法官的紐約州法院行政辦公室發言人貝克(Al Baker)23日發表聲明稱，該機構不對個別保釋裁決發表評論。

貝克表示：「然而，值得注意的是，絕大多數保釋決定都取決於法院對廣泛因素的自由裁量權衡，以便對被告為逃避起訴而潛逃的風險做出個別化評估。這項評估涉及對檢察官和辯護律師提出的資訊與論點，以及提交給法院的其他資料進行審慎考量。」