華埠楓林閣餐館22日傍晚傳出火情，消防局出動多輛消防車，並升級消防應變規模，現場一度氣氛緊張。(圖／讀者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓華埠老牌中餐館楓林閣晚間起火，消防迅速撲滅明火並控制火勢，現場未傳傷亡；火警原因與是否有撤離情況仍待官方進一步公布。

位於勿街(Mott Street)28號的中餐館 「楓林閣」(Peking Duck House)22日(周日)傍晚近6時傳出火情，消防局接報後派出多輛消防車趕往現場，並升級為全員出動(All Hands)火警。據現場目擊者轉述，餐館廚房疑有爐火無法關閉，員工隨即疏散並報警；火警產生的濃煙與焦糊氣味瀰漫附近街區，有居民表示，在家中亦能聞到異味。消防員於晚間6時38分左右宣布火勢受控，初步未傳出人員傷亡。

事發時恰巧在隔壁勿街30號喝咖啡 的王鏑 (Jacky Wong)表示，據他了解，楓林閣員工最初發現廚房內一處爐火無法關閉，隨即疏散店內人員，同時報警求助。

他另轉述，餐館員工曾告訴他，聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)當時恰巧在店內用餐。他強調，自己並未親眼見到舒默本人，但曾注意到餐館門口停有疑似政府使用的車輛，現場亦有看似隨行保安的人員。

火警亦影響周邊居民。住在附近的居民表示，事發時華埠一帶瀰漫濃煙及焦糊氣味，即使身處家中，也能明顯聞到異味。

根據紐約市消防事故追蹤平台NYC Alert的消防無線電紀錄，消防局於傍晚近6時接獲報案，指勿街與披露街(Pell Street)附近一棟建築的屋頂冒出濃煙。消防人員趕抵現場後，於晚間6時05分確認發生火警，隨即加派人手，並於一分鐘後升級消防應變規模，展開灌救。

根據紐約市房產紀錄，發生火警的勿街28號建築建於1920年，至今已有約百年歷史，為一棟五層樓高的老式商住混合樓宇，底層設有餐館等商業空間，樓上則為無電梯住宅，共有17個住宅單位。

楓林閣是華埠經營近半世紀的老牌中餐館，創立於1978年，以北京烤鴨聞名，也是已故紐約市長郭德華(Ed Koch)生前鍾愛的餐館之一。郭德華曾多次在媒體訪問中提及楓林閣，並經常光顧。據紐約客1983年報導，郭德華還曾在此宴請時任巴黎市長席哈克(Jacques Chirac)，後者日後出任法國總統。

消防員在現場鋪設至少三條水帶進行灌救，至晚間6時09分左右已將可見明火撲滅。晚間6時18分左右，消防員回報初步搜索未發現受困者，現場亦未通報傷者。至6時38分，消防人員已完成第一輪及第二輪搜索，確認火勢受控，並繼續檢查現場是否仍有餘火。

截至發稿時，消防局尚未正式公布起火原因及最終傷亡情況，是否有居民因火警被迫撤離，亦有待進一步核實。

楓林閣餐館火警波及一樓廚房及排風管道，附近街區一度瀰漫濃煙及焦糊氣味，消防人員持續在場處理。(圖／讀者提供)

曼哈頓華埠勿街28號的老牌中餐館「楓林閣」22日傍晚發生火警，消防人員趕抵現場灌救。(圖／讀者提供)