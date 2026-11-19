布碌崙華女密西根州小鎮賣淫遭逮捕，被引渡到俄亥俄州。(谷歌街景)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙華女陸怡美在密州因賣淫認罪遭判30天，後又被查出與俄州按摩院及妓院團夥有關，密州法院已裁定將她引渡至俄州受審。

一名布碌崙 (布魯克林)華女涉嫌在密西根州一個小鎮賣淫 ，認罪後被判監禁30天，結果執法部門在查案時又發現，該女子先前在俄亥俄州 涉嫌與另外三名被告共同經營按摩院和妓院而面臨34項控罪。密州當局17日決定將該華女引渡至俄州受審。

現年48歲的華女陸怡美(音譯，Yi Mei Lu)來自紐約布碌崙。她於10月份被密州肯特郡警長辦公室(Kent County Sheriff’s Office)逮捕。此前，警方看到網路上的廣告，據稱在卡斯卡德鎮(Cascade Township)的「紅屋頂旅館」(Red Roof Inn)從事性交易活動，遂開始臥底調查。10月6日，在發現一名男子離開房間後，警方隨後對其進行了盤問。該男子表示旅館房間內有一名亞裔女子給她按摩，最後以「快樂結局」(Happy Ending)告終，服務費是150元。

隨後幾天，警方繼續對陸怡美布控。10月12日，一名擔任誘餌的警探先發短訊，約定前往該旅館房間接受「貴賓服務」。進入房間後，警探表示他帶了300元現金，陸怡美立即告訴他，必須先付款才能提供服務，並提出以金錢交換性服務。警員隨即將陸怡美逮捕，並在房間的垃圾桶內找到用過的保險套和潤滑油。旅館經理告訴警方，陸怡美從9月24日開始租這個房間，計畫10月13日離開。

陸怡美被控多項罪名，並於本月10日承認利用電腦犯罪和招攬賣淫的罪名。作為認罪協議的一部分，檢方撤銷其他指控，陸怡美則被判30天監禁。

隨後，當地警方在查辦這宗案件時發現，陸怡美和另外三名被告李建玲(Jianling Li)、劉靜蓮(Jinglian Liu)和陳孟超(Mengchao Chen)涉嫌自2022年起，在俄亥俄州設立並經營多家按摩院及妓院，提供有償性服務。俄州檢方指控該犯罪團夥利用年輕女性帶有性暗示色彩的照片進行宣傳，並招攬性交易。該團夥還涉嫌透過多個銀行帳戶、賭場、第三方帳戶及其他金融手段洗錢。調查期間，執法單位凍結了相關銀行帳戶內超過3萬7000元資金，並查扣了超過18萬1000元現金。陸怡美等人被指控犯有助長賣淫罪、電信欺詐罪、身分欺詐罪等罪名。

11月17日，密州大急流城(Grand Rapids)地方法庭裁決，將陸怡美引渡到俄亥俄州受審。