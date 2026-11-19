法拉盛發生一起搶劫與謀殺未遂案，警方呼籲民眾提供圖示嫌疑人線索。(紐約市警提供)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區法拉盛發生持刀搶劫案，44歲男子疑在屋內遭襲並被搶走賓士車，警方已逮捕1名43歲嫌犯，另1名涉案男子仍在追查中。

皇后區法拉盛 近日發生一起持刀搶劫案，一名44歲男子疑似在毒品交易時遭兩名男性襲擊，頭部、耳朵及背部多處受傷，汽車也被搶走。警方近日逮捕一名43歲嫌犯，並以謀殺未遂等罪名起訴，另一涉案男子仍在逃。

根據警方及法院文件，案件發生於10月23日下午，地點位於法拉盛海特街(Haight St)41-19號一棟待售空屋。據知情人士透露，來自霍華德海灘(Howard Beach)的受害男子，當時疑似前往該處購買毒品，但起訴書並未提及毒品交易，也未說明雙方見面原因。

起訴書指，受害男子將車停在屋後停車場，與一名身穿灰色連帽上衣的男子碰面後，被帶進屋內一個房間，獨自等待約20分鐘。期間突然有人從背後勒住他的脖子，要求交出身上現金。男子奮力掙脫，過程中掉落手機及車鑰匙，逃跑時又遭利器割傷頭部及耳朵，背部也被刺中。監視器畫面顯示，他逃出建築後，一名男子緊追在後，隨後開走他的深灰色賓士轎車。

傷者被送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens)治療，除頭部及耳朵撕裂傷外，背部傷口更造成肺部穿刺傷，幸無生命危險。

警方透過監視器影像及聯邦假釋官協助，鎖定住在曼哈頓 哈林區的43歲男子瓊斯(David Jones)，並於10日將其逮捕。瓊斯被控二級謀殺未遂、搶劫未遂、重竊及妨礙呼吸等罪名。警方目前仍在追查另一名涉案男子。根據公布的監視器影像，該男子黑髮、中等身材，身穿深灰色T恤、黑色工作短褲及灰色拖鞋。

警方呼籲知情民眾撥打止罪熱線(800)577-8477，或至crimestoppers.nypdonline.org匿名提供線索。協助逮捕嫌犯，最高可獲3500元獎金。