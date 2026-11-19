四名華人涉嫌透過暗網(Dark Web)經營毒品銷售網絡，以加密貨幣收款，再透過郵局向全美買家寄送氯胺酮。圖為氯胺酮。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區4名華人被指透過暗網販售氯胺酮並以加密貨幣收款，警方循交易紀錄與郵寄包裹追查，查獲約3公斤毒品與多項證物後提控14罪。

皇后區 檢察官凱茲(Melinda Katz)18日宣布，四名華人 涉嫌透過暗網(Dark Web)經營毒品銷售網絡，以加密貨幣收款，再透過郵局向全美買家寄送氯胺酮(Ketamine，俗稱K粉)。執法人員經數月調查，查獲約三公斤氯胺酮。四人被控重大毒品販運、非法持有及販售管制藥物等罪名，若罪成最高面臨20年監禁。

四名被告分別為居住在皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)的35歲白寧(Bai Ning，音譯，下同)、34歲王丹尼斯(Dennis Wang)、39歲何天寧(Tianning He)，以及居住在法拉盛 的39歲王永亮(Yongliang Wang)。

檢方指出，四人涉嫌在名為Nexus的暗網市場，以「KetaKingdom」帳號販售氯胺酮，並利用貝賽(Bayside)的共用倉庫及皇后區47路一處地點處理訂單，再前往威徹斯特郡(Westchester County)及康州多間郵局寄送毒品包裹。

從今年3月起，調查人員透過暗網向涉案帳號購買毒品，收到的包裹內含白色粉末及塊狀物質，並附有芬太尼(Fentanyl)檢測試紙。美國緝毒局(DEA)檢驗後確認，兩件商品均含氯胺酮。

執法人員隨後追查加密貨幣交易紀錄，將涉案帳號與何天寧聯繫起來，進一步鎖定其他三名被告及一名尚未落網的涉案人士。調查發現，團夥涉嫌使用同一個Pirate Ship寄件帳戶製作郵寄標籤，並寄出數十件毒品包裹。其中王丹尼斯曾約38次前往47路的涉案地點，到訪時間均與暗網交易活動吻合。

本月8日至9日，執法人員先後搜查皇后區224街、47路及法拉盛Burling街的涉案地點，查獲約2萬元現金、20支手機、多部筆記型電腦、郵寄包裝材料、電子秤及氯胺酮等證物，毒品總量約三公斤。檢方另發現，涉案帳號曾在暗網以每克49.92元的價格出售塊狀氯胺酮。

四名被告已於10日在皇后區刑事法院接受提審，面臨共14項罪名，包括重大毒品販運、四級非法持有管制藥物、九項四級非法販售管制藥物、四級共謀及兩項二級非法使用毒品相關器具罪。