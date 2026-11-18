巴基斯坦男子密謀暗殺川普和拜登，遭判刑27年半。(檢方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 巴基斯坦商人麥錢特被指受伊朗指使，密謀在美國暗殺川普、拜登等政要，卻誤聯絡FBI臥底而敗露，最終遭判27年半徒刑。

48歲的巴基斯坦 商人麥錢特(Asif Merchant)曾被伊朗伊斯蘭革命衛隊吸收為特工。他於2024年7月入境美國，意圖在競選集會上策劃政治暗殺。卻誤將兩名聯邦調查局(FBI)臥底探員當成殺手，企圖雇佣他們暗殺總統川普 ，導致計畫敗露，隨後遭逮捕。麥錢特在今年3月被判罪成，18日被紐約東區聯邦法院的法官科米蒂(Eric Komitee)判處27年半監禁。

檢方指控麥錢特是伊朗情報人員，企圖針對川普展開血腥報復，起因是2020年美國發動無人機空襲，擊斃了伊朗伊斯蘭革命衛隊將領蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)。蘇萊曼尼身亡後，麥錢特曾在臉書上分享了一張迷因圖，顯示川普的斷頭，另一張迷因圖是川普在挖自己的墳墓。檢方在本月初提交的一份法庭文件中寫道，被告暗殺陰謀的終極目標是川普、前總統拜登 以及前聯合國大使海利(Nikki Haley)。

然而，莫錢特委託尋找職業殺手的人，其實是聯邦線人，他在一家脫衣舞俱樂部會見的兩名所謂「黑手黨殺手」，真實身份則是臥底聯邦探員。

今年3月，陪審團聽取了莫錢特在紐約最初的聯繫對象的證詞。此人來自巴基斯坦社群，曾因在阿富汗為美軍擔任翻譯而與美國政府建立了深厚的聯繫。該男子化名出庭作證，表示自己與莫錢特相識多年，當莫錢特請他幫忙尋找可供雇用的罪犯時，他意識到問題嚴重，決定向聯邦當局告發。

法官科米蒂表示，「這是一起極其嚴重的罪行，屬於恐怖暴力的極端案例。沒有什麼罪行比蓄意針對美國總統或其他政府官員的暗殺計畫更為嚴重」。儘管如此，科米蒂仍然認為聯邦檢察官尋求的「終身監禁外加 10 年徒刑」屬於「過度嚴厲」。科米蒂認為，該陰謀尚處於萌芽階段便已終止，而最終結果對於量刑至關重要。他舉例說明，兩名酒駕者飲酒量相同，但其中一人平安返家，另一人卻造成他人死亡，對這兩名酒駕者的懲罰當然不同。