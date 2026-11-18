涉嫌日落公園團夥襲擊案的第一名嫌犯。(警方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙日落公園華社發生團夥襲擊案，4人攻擊3人並有人持刀，警方已公開嫌犯影像追緝。

布碌崙 (布魯克林 )日落公園 華社日前發生一次團夥襲擊案，四人在街頭攻擊三人，攻擊者中有一人持刀。警方日前已公布了通過監控錄像獲得的四名嫌犯的照片並公諸於眾，希望知情者或目擊者早日與警方聯繫，提供線索，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

涉嫌日落公園團夥襲擊案的第二名嫌犯。(警方提供)

此案發生在市警66分局的轄區內，7日下午5時55分左右，在漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)交新越卓大道(New Utrecht Avenue)附近，四名身分不明者接近一名15歲少年、一名17歲少年和一名33歲男子。這四人與受害者發生口角，其中一人強行扯下17歲少年的項鍊。隨後，另一人亮出一把砍刀，其餘兩人開始拳打腳踢33歲男子，致其眼部受傷，膝蓋疼痛。攻擊發生後，這四人迅速逃離現場，去向不明。

涉嫌日落公園團夥襲擊案的第三名嫌犯。(警方提供)

市警察局最新的犯罪報告顯示，今年前10個月的搶劫案數量比去年同期下降了12.3%，從1萬2834宗下降到今年的1萬1252宗。轄區包括波羅園的市警66分局也呈現出同樣的下降趨勢，不過趨勢並不明顯，今年迄今為止，市警66分局已通報82宗搶劫案，而去年同期為87宗。

涉嫌日落公園團夥襲擊案的第四名嫌犯。(警方提供)

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。