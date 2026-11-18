日落公園華社襲擊案 警緝4嫌
布碌崙日落公園華社發生團夥襲擊案，4人攻擊3人並有人持刀，警方已公開嫌犯影像追緝。
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布碌崙日落公園華社發生團夥襲擊案，4人攻擊3人並有人持刀，警方已公開嫌犯影像追緝。
布碌崙(布魯克林)日落公園華社日前發生一次團夥襲擊案，四人在街頭攻擊三人，攻擊者中有一人持刀。警方日前已公布了通過監控錄像獲得的四名嫌犯的照片並公諸於眾，希望知情者或目擊者早日與警方聯繫，提供線索，以便早日將嫌犯捉拿歸案。
此案發生在市警66分局的轄區內，7日下午5時55分左右，在漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)交新越卓大道(New Utrecht Avenue)附近，四名身分不明者接近一名15歲少年、一名17歲少年和一名33歲男子。這四人與受害者發生口角，其中一人強行扯下17歲少年的項鍊。隨後，另一人亮出一把砍刀，其餘兩人開始拳打腳踢33歲男子，致其眼部受傷，膝蓋疼痛。攻擊發生後，這四人迅速逃離現場，去向不明。
市警察局最新的犯罪報告顯示，今年前10個月的搶劫案數量比去年同期下降了12.3%，從1萬2834宗下降到今年的1萬1252宗。轄區包括波羅園的市警66分局也呈現出同樣的下降趨勢，不過趨勢並不明顯，今年迄今為止，市警66分局已通報82宗搶劫案，而去年同期為87宗。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
案發於市警66分局轄區內，4名不明身分者在街頭接近3名受害者後發生口角，隨即動手攻擊，並在犯案後迅速逃離現場。 其中17歲少年遭人強行扯下項鍊，33歲男子則被拳打腳踢，導致眼部受傷、膝蓋疼痛，另有15歲少年也在現場被波及。 警方已根據監控公布4名嫌犯照片，呼籲知情者或目擊者透過止罪熱線、網站、簡訊、X平台或CS-NYC應用程式提供線索，資料會保密。
精華 FAQ
案發於市警66分局轄區內，4名不明身分者在街頭接近3名受害者後發生口角，隨即動手攻擊，並在犯案後迅速逃離現場。
其中17歲少年遭人強行扯下項鍊，33歲男子則被拳打腳踢，導致眼部受傷、膝蓋疼痛，另有15歲少年也在現場被波及。
警方已根據監控公布4名嫌犯照片，呼籲知情者或目擊者透過止罪熱線、網站、簡訊、X平台或CS-NYC應用程式提供線索，資料會保密。
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