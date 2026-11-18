蘇福克郡地檢處16日在布倫特伍德的警察學院，展示調查期間查扣的毒品、槍械與現金。(蘇福克郡地檢處提供)

AI摘要 文章摘要整理： 蘇福克郡檢方與警方歷時1年多偵辦，瓦解跨長島與皇后區的販毒集團，起訴14人，包括幫派成員，並查出主嫌波特等人販毒牟利。

長島 蘇福克郡地檢官蒂爾尼(Ray Tierney)16日宣布，檢方與蘇福克郡警局歷時一年多調查，破獲一個橫跨長島與皇后區 的大型販毒集團，14人遭起訴，其中包括「大猩猩石頭血幫」(Gorilla Stone Bloods)的涉嫌成員，起訴書共列52項罪名。

調查始於2025年9月，蒂爾尼指出，集團由住在弗里波特(Freeport)的34歲男子波特(Shamiek Porter)主導，他是該幫派在長島位階最高的成員之一。起訴書指稱，波特在蘇福克郡、納蘇郡及皇后區販售大量古柯鹼、芬太尼 、甲基安非他命和羥考酮。毒品由亨普斯特德(Hempstead)37歲的威廉斯(Lyron Williams)供貨，波特再轉賣給下游買家，包括住在阿米蒂維爾(Amityville)、同為幫派成員的36歲哈里斯(Branden Harris)。

檢方控告波特和哈里斯為主要毒販，指兩人今年3月至9月間，賣出價值逾7萬5000元的毒品。威廉斯則被控一級持有管制物質等罪。

蒂爾尼說，專案小組執行了逾100份搜索令，並進行數百小時的實地與電子監控。部分被告正值假釋期間，監聽錄音顯示，他們曾商討如何躲過假釋官的監督。

哈里斯已在12日出庭，保釋金定為50萬元現金、100萬元保釋金，或300萬元部分擔保保釋金，目前仍遭羈押。波特預定今(18日)出庭，威廉斯訂於24日(周二)出庭。波特與威廉斯的律師未回應置評請求，哈里斯的律師拒絕置評。

參與調查的單位還包括聯邦緝毒局(DEA)、菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)、紐約州警，以及納蘇郡、亨普斯特德和弗里波特的警方。